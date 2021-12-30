В Сыктывкаре главбух учреждения культуры попалась на махинациях на 800 тысяч рублей

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего главного бухгалтера одного из республиканских учреждений культуры. Как сообщили в республиканской прокуратуре, она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в крупном размере). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что в 2016-2018 годах главбух учреждения неоднократно вносила недостоверные сведения в регистры бухгалтерского учета, незаконно получала пособия по нетрудоспособности и иные выплаты, причинив при этом бюджету ущерб на сумму свыше 800 тыс. рублей.