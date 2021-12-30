Сыктывкарские перевозчики пожаловались на мэрию в УФАС

Как сообщает «Комиинформ», администрация Сыктывкара проводила конкурс на право заключения договора по осуществлению пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту №33А. На конкурс было подано две заявки - от товарищества перевозчиков и индивидуального предпринимателя.
Конкурс проходил в четыре стадии: вскрытие заявок, их рассмотрение на предмет соответствия конкурсной документации, непосредственный осмотр транспортных средств, которые предлагаются для перевозок по маршруту, и определение победителя.
Мэрия прошла все стадии и определила победителем ИП.
- После конкурса к нам с жалобой обратилось товарищество, и в ходе рассмотрения жалобы установлено, что были допущены грубые нарушения на стадии оценки-осмотра автобусов. В протоколе было написано, что были предоставлены такие-то автобусы с таким-то оборудованием. В ходе проверки мы запрашивали всё: видеозаписи, фотографии и прочее. Выяснилось, что часть оборудования просто не была предоставлена к осмотру. В связи с чем заявка ИП подлежала отклонению, но сделано этого не было, - рассказала Н. Гуревская.
Соответственно, УФАС зафиксировало этот факт, но поскольку конкурс состоялся, то его уже не отменить, свидетельство на право перевозок уже было выдано. Тем не менее, виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Администрация решит вопрос об отмене этого выданного индивидуальному перевозчику свидетельства, резюмировала руководитель УФАС.