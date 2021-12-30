Сыктывкарские перевозчики пожаловались на мэрию в УФАС

Как сообщает «Комиинформ», администрация Сыктывкара проводила конкурс на право заключения договора по осуществлению пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту №33А. На конкурс было подано две заявки - от товарищества перевозчиков и индивидуального предпринимателя.

Конкурс проходил в четыре стадии: вскрытие заявок, их рассмотрение на предмет соответствия конкурсной документации, непосредственный осмотр транспортных средств, которые предлагаются для перевозок по маршруту, и определение победителя.

Мэрия прошла все стадии и определила победителем ИП.