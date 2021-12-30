Сыктывкарка вышла на пикет против ликвидации "Мемориала"*

Сыктывкарка Наталья Бешкарева вышла на одиночный пикет против ликвидации "Мемориала"*.
- Любую историю надо помнить, какой бы неприглядной она ни была. В первую очередь, "Мемориал"* занимался восстановлением памяти раскулаченных, ссыльных, сейчас защищает политзаключенных. Государство ликвидирует память, которая им не нравится. Как сказал прокурор: "У нас же страна победителей. Мы должны помнить только лучшие моменты". А значит, плохие не должны? - рассказала сыктывкарка.
Наталья Бешкарева считает, что "Мемориал"* ликвидировали из-за защиты политзаключенных.
- Вся республика Коми построена заключенными. И у нас в первую очередь это надо сохранять. У нас есть "Книга памяти", 14 томов, которая издана на государственные деньги, - отметила Наталья.
Сыктывкарка заявила, что не боится задержания.
- Ну, задержат и задержат. Мне не страшно. Что они меня, мордой в снег положат? Чем страшнее, чем больше резонанс. В нашей стране сейчас по-другому никак, - заключила сыктывкарка.