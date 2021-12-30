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Сыктывкарка вышла на пикет против ликвидации "Мемориала"*

Сыктывкарка вышла на пикет против ликвидации "Мемориала"*Фото: Виктор Конюхов

Сыктывкарка Наталья Бешкарева вышла на одиночный пикет против ликвидации "Мемориала"*. 

- Любую историю надо помнить, какой бы неприглядной она ни была. В первую очередь, "Мемориал"* занимался восстановлением памяти раскулаченных, ссыльных, сейчас защищает политзаключенных. Государство ликвидирует память, которая им не нравится. Как сказал прокурор: "У нас же страна победителей. Мы должны помнить только лучшие моменты". А значит, плохие не должны? - рассказала сыктывкарка.

Наталья Бешкарева считает, что "Мемориал"* ликвидировали из-за защиты политзаключенных. 

- Вся республика Коми построена заключенными. И у нас в первую очередь это надо сохранять. У нас есть "Книга памяти", 14 томов, которая издана на государственные деньги, - отметила Наталья.

Сыктывкарка заявила, что не боится задержания.

- Ну, задержат и задержат. Мне не страшно. Что они меня, мордой в снег положат? Чем страшнее, чем больше резонанс. В нашей  стране сейчас по-другому никак, - заключила сыктывкарка. 

*общество "Мемориал" признано в России иностранным агентом

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