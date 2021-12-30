Сыктывкарка вышла на пикет против ликвидации "Мемориала"*

Сыктывкарка Наталья Бешкарева вышла на одиночный пикет против ликвидации "Мемориала"*.

- Любую историю надо помнить, какой бы неприглядной она ни была. В первую очередь, "Мемориал"* занимался восстановлением памяти раскулаченных, ссыльных, сейчас защищает политзаключенных. Государство ликвидирует память, которая им не нравится. Как сказал прокурор: "У нас же страна победителей. Мы должны помнить только лучшие моменты". А значит, плохие не должны? - рассказала сыктывкарка.