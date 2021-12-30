В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января

В российских школах следует продлить зимние каникулы до 16 января в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом, предложила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова в письме министру просвещения Сергею Кравцову. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.
- С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно, — предложила депутат, добавив, что пропущенные занятия можно будет возместить в следующие месяцы.
Кравцов прежде не раз заявлял о нежелании менять формат обучения и вводить удаленный режим обучения школьников. Так, в конце декабря он заверил, что школы после каникул продолжат работу в традиционном формате. «Переход на дистант только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить», — сообщил он, отметив, что министерство намерено следить за развитием ситуации.
В середине декабря власти Москвы решили отправить учеников школ на каникулы на три дня раньше. Каникулы должны были начаться 30 декабря и продлиться 11 дней, однако в этом году школьники ушли на них на две недели — уже с 27 декабря. В мэрии объяснили, что решение принято на основании положительного опыта во время продления осенних каникул. «Двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников», — пояснили в столичном департаменте образования и науки, пишет РБК.