В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января

Кравцов прежде не раз заявлял о нежелании менять формат обучения и вводить удаленный режим обучения школьников. Так, в конце декабря он заверил, что школы после каникул продолжат работу в традиционном формате. «Переход на дистант только в экстренном случае. Не видим ситуации, чтобы дистанционный формат вводить», — сообщил он, отметив, что министерство намерено следить за развитием ситуации.



В середине декабря власти Москвы решили отправить учеников школ на каникулы на три дня раньше. Каникулы должны были начаться 30 декабря и продлиться 11 дней, однако в этом году школьники ушли на них на две недели — уже с 27 декабря. В мэрии объяснили, что решение принято на основании положительного опыта во время продления осенних каникул. «Двухнедельное разобщение детей крайне эффективно для разрыва цепочки распространения заболевания COVID-19 среди школьников», — пояснили в столичном департаменте образования и науки, пишет РБК.