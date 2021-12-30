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В Сыктывкаре человеку вызывали реанимацию прямо на остановку

В Сыктывкаре человеку вызывали реанимацию прямо на остановку

29 декабря в Столице Коми прохожие вызвали реанимационную бригаду на остановку в районе перекрестка улиц Первомайской и Коммунистической. Горожане заметили мужчину, которому внезапно стало плохо и он потерял сознание. 

Как сообщает "Комиинформ", горожанин имеет хроническое заболевание, однако в последние две недели прекратил принимать назначенные ему препараты. Отсутствие медикаментов спровоцировало новый всплеск болезни, что и вылилось в потерю сознания. Врачи привели пациента в чувство, от госпитализации он отказался.

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