В Сыктывкаре человеку вызывали реанимацию прямо на остановку

29 декабря в Столице Коми прохожие вызвали реанимационную бригаду на остановку в районе перекрестка улиц Первомайской и Коммунистической. Горожане заметили мужчину, которому внезапно стало плохо и он потерял сознание.

Как сообщает "Комиинформ", горожанин имеет хроническое заболевание, однако в последние две недели прекратил принимать назначенные ему препараты. Отсутствие медикаментов спровоцировало новый всплеск болезни, что и вылилось в потерю сознания. Врачи привели пациента в чувство, от госпитализации он отказался.