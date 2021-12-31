Будет ли действовать комендантский час в Сыктывкаре на Новый год?

Стало известно, смогут ли дети в Коми гулять в новогоднюю ночь, невзирая на ограничения по закону. В Госсовете Республики Коми заявили, что изменений в действии комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января, и остальные праздничные дни не будет.

В Республике Коми действует региональный закон, в котором указано, что дети до 18 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения опекунов после 22.00. Вместо родителей детей могут сопровождать законные представители, либо люди, которые проводят мероприятия с участием несовершеннолетних. Запрет перестает действовать в 6.00. Также под понятие «общественное место» попадают улицы, скверы, парки, стадионы, заведения и торговые центры.