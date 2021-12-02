Сильный, решительный, смелый: каким будет 2022 год - год Голубого тигра

Хозяин 2022 года — Черный (Синий, Голубой) Водяной Тигр. В культуре востока это животное — символ силы, щедрости и справедливости. А стихия и цвет 2022 года символизируют динамичность, напористость и страсть.

Согласно гороскопу, управителем и хозяином 2022 года станет Голубой, по другой версии Черный, Водяной Тигр, который 1 февраля сменит Белого Металлического Быка. Что принесет нам 2022 год Тигра, а также что ждет в 2022 году каждый из знаков зодиака, читайте в нашем гороскопе.

Гороскоп на 2022 год обещает, что тишины и спокойствия нам в период правления Тигра не дождаться. Новый 2022 год принесет кардинальные изменения в жизнь каждого человека, независимо от того, под каким знаком вы рождены. Год будет полон ярких событий и совершенно точно не даст никому соскучиться. А если вы научитесь стойко воспринимать крутые повороты судьбы, то интересный и захватывающий год вам гарантирован!

Звезды предсказывают в 2022 год Тигра перемены во всех сферах жизни, а потому гороскоп настоятельно советует не держаться за прошлое, а быть открытым всем изменениям и стремлениям.

Тигр — сильный, решительный, смелый, независимый и амбициозный знак. Управитель года благоприятствует претворению в жизнь прогрессивных идей. Это время внедрения открытий и изобретений, которые могут изменить жизнь всего человечества на многие десятилетия.

Наступает время вольнодумцев, легких на подъем людей. Многие из тех людей, жизнь которых проходила размеренно и спокойно, в 2022 году задумаются об изменениях. Ждать стабильности и спокойствия от года Черного Тигра не приходится и нужно быть готовыми к резким поворотам судьбы.

Деньги, работа и карьера

Начало года будет непростым в финансовом плане для многих знаков зодиака — смена стихий будет сопровождаться разного рода кризисными явлениями в сферах жизни, связанных с материальным достатком. Удача будет сопутствовать тем, кто в это время сможет объединиться с единомышленниками и найти общий язык с конкурентами.

Гороскоп на 2022 год предупреждает: не сорите деньгами в год Тигра, особенно не тратьтесь на предметы роскоши и чрезмерные развлечения. Стабильность бюджета, инвестиции в будущее и грамотное финансовое планирование - вот, что оценит управитель года.

2022 год Водяного тигра не очень подходит для монотонной, кропотливой и однообразной работы. Если вашу сферу занятости можно описать такими словами, то, вероятно, вам захочется сменить род деятельности.

Кроме того, 2022 год - отличное время для саморазвития и получения образования. Это может послужить импульсом для смены текущей деятельности на более комфортную и прибыльную.

Юпитер, планета "Большого счастья", первую половину года проведет в созвездии Рыбы. Такое положение планеты принесет материальный успех знакам стихии воды - самим Рыбам, а также Ракам и Скорпионам. Во второй половине года, после того как Юпитер переместится в огненный знак Овна, удача ожидает родившихся под знаками Стрельца, Льва и Овна.

Год Тигра для многих знаков зодиака будет достаточно активным и, вполне вероятно, что некоторым будет трудно выдержать быстрый темп. В 2022 году обязательно следует находить время для отдыха, и уделять внимание здоровому образу жизни. Также это прекрасное время, чтобы начать бороться со своими вредными привычками.

Любовь и отношения

Гороскоп на 2022 год обещает, что любовная сфера в год Тигра будет наполнена переменами, интересными встречами и страстными романами. Звезды обещают массу увлечений, романтических свиданий и новый дружеские контакты.

У представителей стихии Воды (Рак, Скорпион, Рыбы) общительность будет на высоте. Они будут отличаться не только добродушным нравом, но и талантом легко заводить новые знакомства.

Бурные и страстные романы молниеносно вскружат голову представителям огненной стихии. Однако Овнам, Львам и Стрельцам придется отстаивать свои чувства и бороться за свою любовь с соперниками.

Знакам Земли (Телец, Дева, Козерог) звезды советуют не жертвовать своими чувствами ради материальных целей. Только в этом случае вы сможете избежать ссор и распрей из-за имущества.

Родившимся под знаками Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) гороскоп на 2022 год рекомендует не идти на поводу у эмоций, а жить разумом. Ваше слишком легкое отношение к жизни не всегда нравится партнерам, что чревато необратимыми последствиями для совместных отношений.

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