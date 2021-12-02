Урбанистические итоги: эксперты о том, что в Сыктывкаре было хорошо и плохо в 2021 году

Сыктывкар выдался насыщенным на события в сфере благоустройства городской среды. “Городские проекты” подготовили свои итоги 2021 года, где рассказали о том, что получилось хорошо, а что - плохо.

Площадь под часами Это, пожалуй, лучшее благоустройство в городе, сыктывкарцам оно нравится и им пользуются активно даже зимой.

Скейт-парк в Кировском парке

Город давно нуждался в скейт-парке. Такие сооружения должны быть в каждом районе города, так как увлечение скейтбордингом, роликами, самокатами и велосипедами среди детей и молодёжи с каждым годом растёт. Единственное, что испортило впечатление - смена подрядчика и долгое открытие.



Что получилось плохо

Сквер у ж/д вокзала

Пространство возле железнодорожного вокзала — первое, что видят гости Сыктывкара по прибытии в город. Оно должно быть практичным и привлекательным. В итоге мы получили неинтересное, некачественное пространство, без полноценного восстановления вырубленных деревьев.



Веревочные парк в Кировском парке

Сам веревочный парк нужен, но не в том месте, где он установлен. Удачным местом было разместить его рядом со скейт-парком. Сильно смущает, что администрация города из парка делает типичную “набережную Чёрного моря”, где сосредоточена вся активность от каруселей до. К сожалению, установка аттракциона перекрыла вид на природу и реку.



Что получилось нейтрально



Новая площадка в сквере "Строитель"

Площадка позиционировалась, как место для подростков, что является большим плюсом, так как в городе нет игровых площадок именно для детей старше 14 лет. Но, по итогу получилась детская площадка для детей 10 - 14 лет.

Итог

В Сыктывкаре появляется все больше качественных общественных пространств, только, к сожалению, администрация редко вовлекает население и активистов при проектировании.

Общественный транспорт

Что получилось хорошо

Внедрение валидаторов на ряде маршрутов

Это технический прогресс и от него никуда не деться. Однако мы видели, что первые месяцы для горожан переход на оплату безналичным способом вызывал трудности, так как не было должного информирования.

Что получилось плохо

Изменение маршрута № 33а

Горожане высказались против изменения схемы маршрута и за то, чтобы оставить проезд по улице Элеваторной. Однако администрация пошла на поводу перевозчика и пустила маршрут по улице Коммунистической, тем самым в очередной раз увеличив дублирование, например с маршрутом № 54.



Повышение оплаты за проезд

Перевозчики заявили о том, что повышают стоимость проезда. Скорей всего, тем самым они заявляют о том, что у них, как у бизнеса, есть проблемы. При этом ранее неоднократное повышение стоимости проезда не приводило к улучшению качества услуг перевозки пассажиров.



Остановка ЦВК

Здорово, что администрация привлекает бизнес к благоустройству. Но тёплые остановки - это плохая идея. Чтобы горожане не мерзли, нужно, чтобы автобус ходил регулярно и по расписанию.



Вандализм остановок

В городе начали обновлять автобусные павильоны. Только 155 оборудованы крытыми павильонами, а это 48%. К сожалению, они массово подвергаются вандализму в виде тэгов и граффити.



Расписание общественного транспорта

Летом сыктывкарское отделение городских проектов совместно с движением "Сыктывкар-автобус" исследовали 122 остановки из 339 на наличие расписания. А также проверили, действующее оно. Мы нашли нарушение практически на всех остановках, к сожалению, администрация города на это отреагировала только в декабре.

Что получилось нейтрально

Приложение "Умный транспорт"

"Умный транспорт” заработал вместо приложения Passengr, которое в последнее время не обновлялось и работало с техническими ошибками. Сервис "Умный транспорт” в режиме онлайн показывает, где сейчас находится нужный автобус и прогнозирует его прибытие на остановку. При этом, часть маршрутов в приложении отсутствует.

Итог

Организация общественного транспорта была провальная в этом году, даже несмотря на то, что с 1 января в администрации появилось Управление дорожной инфраструктуры, транспорта и связи.

Благоуйстройство

Что получилось хорошо

Очистка "Дома Быта" от рекламы

Здание стало выглядеть намного легче и лучше. Надеюсь, что администрация в новом году продолжит бороться с незаконной рекламой.

Появление стрит-арт работ

В этом году появилось большое количество стрит арт работ. Начиная от коммерческих (девушка с кофе возле Дом Быта) и партнёрских (коми узоры на электроподстанциях) до народных (“Стена Цоя” в Орбите) и фестивальных (Нывка на ул. Юхнина). Такие работы делают улицы города разнообразными и интересными.



Новое освещение всего города

Улицы при новом освещении стали комфортнее и безопаснее. Единственное, что большая часть пешеходных переходов остается без освещения, а то, которое есть, не всегда освещают в должной мере пешехода.

Что получилось плохо

Тротуар на Кутузова, 5

Вырубили деревья ради тротуара. Это выглядит довольно странным, ведь город защищает концепцию "леса".. Да и то, что администрация зачем-то устроила голосование через гугл-опрос остаётся непонятным.



Ремонт тротуара на улице Коммунистической

При ремонте тротуара был закрыт пешеходный переход возле "Вечного огня". Мы просили перенести временно переход на пару метров в сторону КГПИ, но администрация не посчитала это необходимым. Пешеходам приходилось рисковать своей жизнью, чтобы перейти улицу.

Что получилось нейтрально



Адресные таблички

Замена старых адресных указателей на новые светокороба сама по себе идея неплохая. Однако, новые таблички ужасно выглядят на исторических зданиях и непонятно, зачем их менять на частном секторе.



Подсветка здания Госсовета, Администрации Главы и гостиницы “Сыктывкар”

Подсветка зданий подчёркивает элементы архитектуры, которые в дневное время можно не разглядеть. И благодаря подсветке зданий город в вечернее и ночное время открывается по другому. Однако, нужно было не скучные административные, а исторические дома Сыктывкара. Плюс городу срочно нужен световой дизайн-код.

Ремонт и строительство

Что получилось хорошо

Разворот дождевых люков

Дождевые люки теперь кладут так, что колесо велосипеда не проваливается. Травм и сломанных велосипедов станет меньше.

Что получилось плохо

Дорога за Химбилом

Дорогу длинной 300 метров за 25 млн. руб., которую большую часть времени никто не использует, было странным решением делать. Особенно с учётом того, что в городе большая часть тротуаров в плачевном состоянии и дефицитный бюджет.

Ремонт улиц по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги автомобильные дороги"

Чтобы улица стала безопасной, недостаточно просто положить новый асфальт, необходимо делать нормальную геометрию дороги и успокаивать трафик. В качестве доказательства того, что БКД не работает, мы фиксируем, что после ремонта на перекрестке улиц Интернациональной и Красных Партизан было четыре аварии. Три с пешеходами.

Республиканский стадион

Благоустройство парковки возле стадиона запомнилось тем, что зачем-то закатали березу в асфальт, а затем срубили её. До сих пор непонятно, для чего городу такой большой стадион в центре?! Для того чтобы ЧМ провести, да и то, проведение которого под большим вопросом.

Снос "деревяшек"

Аварийное жилье необходимо расселять и сносить, но не строить вместо него 25-этажные “человейники”, как предложили министр строительства РК и зам. министра строительства РФ. Хорошо, что городская администрация выступила категорически против строительства многоэтажек в центре города.

Что получилось нейтрально

Малая объездная

Да, действительно объездную надо было ремонтировать. Но при этом не был просчитан трафик и сейчас там собираются пробки, как возле ТРЦ “Макси”, так и в Дырносе.

Безопасность

Что получилось хорошо

Здесь перебегают, нужен пешеходный переход

Проведённое "Городскими проектами" исследование мест, где нужны пешеходные переходы, показало, что подходить к проектированию городской среды необходимо научным путём, а не бытовыми подходами. Жаль, что администрация и ГИБДД не послушали доводы, и до сих пор заставляют тысячи сыктывкарцев ежедневно рисковать своей жизнью.

Что получилось плохо

Установка ограждений вдоль дорог и надписи "пешком по пешеходному переходу"

Все это театр безопасности и не имеют научного подтверждения, что эти элементы, как-то делают улицы безопасней. Наоборот, есть много аргументов, почему не надо устанавливать заборы вдоль дороги. Также, администрация продолжает устанавливать ограждения там, где этого не требует ГОСТ и тем самым тратит на это дефицитный городской бюджет.

Что получилось нейтрально

ДТП

Количество аварий значительно уменьшилось в сравнении с предыдущим годом, а вот смертность, особенно среди пешеходов, остается такой же. ДТП с велосипедистами второй год подряд увеличивается. Администрация вместе с ГИБДД принимают неэффективные меры по созданию безопасности на дорогах.

Кстати, не все аварии идут в официальную статистику.

Итог

Нужно перестать быть толерантным к ДТП, воспринимать, что авария - это дань технологическому прогрессу. Это не так! Нужно ценить каждую жизнь и проектировать улицы так, чтобы на них не погибали.

События

Что получилось хорошо

Появление сыктывкарского отделения фонда "Городские проекты"

Формирование урбанистического сообщества говорит о том, что у сыктывкарцев есть запрос на комфортную, доступную и безопасную городскую среду.

Проектирование парка Веждино

Очень хороший пример того, как должны проектировать общественные пространства, с вовлечением жителей в процесс создания и выявлением их потребностей.

Что получилось плохо

Перевод зеленой зоны на Бабушкина, 21 под парковку

Территорию с кедрами перевели под зону парковки, хотя горожане высказались против. Сразу же после перевода территории неизвестные вырубили кустарник.

Что получилось нейтрально

Сыктывкар - столица леса

Здорово, что администрация прошла обучение и по итогу сделала проект и даже публично его презентовала. Но всё равно остается много вопрос по проекту, главный - как он будет реализовываться?

Общий итог

Несмотря на большое количество недоработок и ошибок, всё-таки 2021 год с точки зрения урбанистики, благоустройства и архитектуры для Сыктывкара прошёл под знаком "плюс". Надеюсь, что администрация прислушается и начнёт вовлекать активистов и горожан в решение городских проблем и проектирование городской среды. Тогда мы все вместе сможем сделать очень большой рывок и Сыктывкар станет более комфортным, доступным и безопасным городом.