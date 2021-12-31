Первый день года обещает быть насыщенным: гороскоп на 1 января

В первый день нового 2022 года звезды предостерегают мужчин-Овнов от активных физических нагрузок и коллективных мероприятий. Вечером возможно плохое самочувствие. Нежелательно злоупотреблять спиртными напитками, увлекаться мясными блюдами и острыми приправами. Женщин-Овнов ждет интересная встреча. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений.

В этот день для личных отношений Тельцов характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь побороть стремление главенствовать. Избыток вашей внутренней энергии может испугать окружающих. Вечер проведите желательно без шумных гулянок и употребления спиртного.

Гороскоп на 1 января 2022 года Близнецы

Вторая половина дня обещает Близнецам покой и равновесие. Сегодня вы сможете стать хозяином положения. Не исключены небольшие семейные разногласия, которые закончатся в вашу пользу. Противопоказаны длительные поездки и путешествия. День посвятите спокойному отдыху или любимому увлечению.

Гороскоп на 1 января 2022 года Рак

Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.

Гороскоп на 1 января 2022 года Лев

Постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия. Оставьте место для общения. Подумайте о близких, которые могут страдать от вашей невнимательности. Возможны проблемы со здоровьем – весьма вероятен нервный срыв. Проведите первый день нового года в спокойной семейной обстановке. Нельзя злоупотреблять спиртными напитками.

Гороскоп на 1 января 2022 года Дева

Заботы всего дня будут сопряжены с решительными действиями. Не бойтесь столкновений или проблем, связанных с непорядочностью партнера. Вы сумеете достаточно ясно и четко разобраться в ситуации и найти верное решение. Доверьтесь интуиции.

Гороскоп на 1 января 2022 года Весы

Сегодня следует внимательно отнестись к новым знакомствам – не исключена конфликтная ситуация, которая может иметь непредсказуемые последствия. Звезды советуют время от времени сдерживать свои амбиции: холодный разум и трезвая оценка своих возможностей – лучшие советчики во всех кризисных ситуациях.

Гороскоп на 1 января 2022 года Скорпион

Новогодняя ночь у Скорпионов пройдет по полной программе - весьма вероятны новые знакомства, которые смогут перерасти в большую и чистую любовь. А вот во второй половине дня избегайте шумных застолий. Скорее всего, вечером вас ожидает некоторый упадок сил или неожиданное известие.

Гороскоп на 1 января 2022 года Стрелец

Двойственный день. Сегодня успехи и разочарования будут сменять друг друга. Вероятны осложнения в отношениях с друзьями, разочарования в личной жизни. Однако не следует чрезмерно концентрироваться на личных проблемах – скоро все образуется. Не идите на компромисс с совестью – доверьтесь интуиции и здравому смыслу.

Гороскоп на 1 января 2022 года Козерог

День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Рационально распределяя энергию, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус. Некоторое высокомерие к людям, стоящим ниже вас на ступенях социальной лестницы, и стремление находиться рядом с вышестоящими лицами положительно скажется на карьере, однако может вызвать неоднозначную реакцию коллег и знакомых.

Гороскоп на 1 января 2022 года Водолей

Вы с легкостью сможете реализовать свои планы, расширить перспективы деятельности. Вероятно, сегодня вам придется решительно взяться за разрешение различных проблем. Не пытайтесь ставить перед собой глобальные задачи или заниматься несколькими делами одновременно. Неожиданное стечение обстоятельств неблагоприятно отразится на личной жизни. Возможна неудовлетворенность вами в семье. Причиной этого послужит ваша занятость или недостаточное внимание к близким.

Гороскоп на 1 января 2022 года Рыбы

Первый день января обещает быть насыщенным интересными событиями в личной и общественной жизни. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако вы сможете добиться успеха только при том условии, что реально оцените свои возможности. Стремление взваливать на себя непосильную ношу приведет к падению авторитета или насмешкам окружающих. Не оставляйте своих близких без внимания: жажда успеха или чрезмерная увлеченность делом могут заслонить для вас весь остальной мир.