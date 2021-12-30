Присяжные смягчили наказание виновному в смерти человека

По материалам дела, обвиняемый в период с 17 на 18 июля 2020 года с целью причинения смерти нанес потерпевшему мужчине проникающее ножевое ранение брюшной полости, от которого последний скончался через восемь дней.

Исходя из вердикта, присяжные заседатели не нашли доказанной причинно-следственную связь между нанесенным подсудимым ранением и смертью потерпевшего. В связи с этим суд переквалифицировал деяние с убийства на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Разрешая вопрос о сроке и размере наказания, суд принял во внимание, что присяжные признали мужчину заслуживающим снисхождения, и постановил назначить обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.