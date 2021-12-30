В Сыктывкаре появился еще один светофор с кнопкой

В столице Коми на улице Савина появился так называемый вызывной светофор. Об этом рассказали в МКП «Дорожное хозяйство».

Новшество появилось на пешеходном переходе в районе дома №57, где годом ранее по просьбе регионального отделения Всероссийского общества слепых были оборудованы две резино-кордовые искусственные неровности. В настоящий момент неровности демонтированы.



В случае выявления неисправностей в работе светофора информацию можете передать в диспетчерскую службу предприятия по тел.: 31-21-81 (круглосуточно) или в личные сообщения группы.