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В Сыктывкаре появился еще один светофор с кнопкой

В Сыктывкаре появился еще один светофор с кнопкойФото МКП "Дорожное хозяйство"

В столице Коми на улице Савина появился так называемый вызывной светофор. Об этом рассказали в МКП «Дорожное хозяйство».

Новшество появилось на пешеходном переходе в районе дома №57, где годом ранее по просьбе регионального отделения Всероссийского общества слепых были оборудованы две резино-кордовые искусственные неровности. В настоящий момент неровности демонтированы.

В случае выявления неисправностей в работе светофора информацию можете передать в диспетчерскую службу предприятия по тел.: 31-21-81 (круглосуточно) или в личные сообщения группы.

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