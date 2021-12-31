Как начать новую жизнь с нового года: план действий от сыктывкарского психолога

Ну кто из нас не обещал себе начать с Нового года новую жизнь? Пойти в спортзал, сменить работу, переехать в другой город. И первое время после праздников мы правда пытаемся идти к цели. А затем постепенно устаем, запал пропадает. И вот все наши цели так и остались нереализованным…
Как действительно начать новую жизнь в Новом году? Полезными советами с “Про Городом” поделилась психолог Юлия Ипатова.
По словам эксперта, первым делом нужно подытожить прошлый опыт и подвести итоги года.
С чего можно начать? Весь прошлый год мы сеяли семена, как-то ухаживали за ними, чем-то питали, и теперь, подводя итоги, пожинаем плоды. После сбора урожая его необходимо отсортировать. Это будет экологичнее и эффективнее, нежели если мы просто все скидаем в одну кучу. Также и в жизни. Мы также сортируем результаты своих мыслей и действий, - поделилась Юлия Ипатова.
Для того, чтобы сделать это максимально комфортно, можно использовать следующий план.
Наводим ревизию. Лучше для этого использовать бумагу с ручкой и все прописывать. Здорово, если вы записывали цели на 2021 год. Они помогут вам проанализировать свои результаты.
Смотрим, что удалось исполнить, а что нет. Пытаемся понять, что помешало или помогло добиться целей, благодаря чему вы достигли результата. Выясняем, чему вы научились за этот год. Ответы на все эти вопросы помогут понять, осознать полученный опыт и сделать выводы, определить цели на новый год.
Производим чистку, наводим порядок. Очищаем пространство как на физическом уровне (освобождаем дом от ненужных и непригодных для использования вещей), так и на ментальном (мысли, убеждения, которые не приводят вас к вашим целям). Все ненужное оставляем с благодарностью в старом году. Все лучшее берем в новый.
Заготовки на зиму. Все плоды, пригодные к употреблению, мы «заготавливаем» на следующий год. Осознанно составляем, формулируем цели. Желательно это сделать по каждой сфере своей жизни отдельно.
В этом нам могут помочь сразу несколько методик. Например, “Колесо жизненного баланса”. Вы можете посмотреть в сети, как правильно его заполнить. Составьте список своих желаний. 100, а лучше сразу 500 пунктов. Это поможет вам лучше понять, чего именно вы хотите. Выяснить, какие у вас ориентиры и потребности, - поделилась эксперт.
Также, по словам Юлии Ипатовой, стоит составить список того, чего вы хотите достичь в новом году. Напишите, что хотите улучшить в себе. Также стоит включить в него пункты касательного того, что вы хотите узнать в ближайшие 12 месяцев.
И помним про важные правила! Первое - на чем фокусируемся, то и усиливается. А второе - держим фокус внимания на ощущениях и процессе, а не результате, - заявила психолог.
Как понять, что лучше оставить в своей жизни, а что стоит поменять
Для того, чтобы это определить, попробуйте сосредоточиться на своих ощущениях. Если вы чувствуете, что есть импульс - действуйте. А если сомневайтесь, то дайте себе время “созреть”.
Не мучайте себя терзаниями, что принять решение надо именно сейчас. Любое ваше решение – опыт. А опыт не может быть плохим, он просто есть. Важно понимать, осознавать, куда вы хотите прийти по итогу. Подумайте, что вы хотите уметь делать, например, через полгода. И если это способствует вашему желаемому будущему, то берите это с собой в новый год, - советует Юлия.
Уделите внимание своему телу, отметила психолог. Нужно научиться чувствовать себя и свое тело. Оно, словно фонарик, поможет вам выбрать нужную дорогу.
А чужие мысли и ограничивающие убеждения, которые навязаны нам извне, порой уводят с выбранного пути, - подвела итог эксперт.
Как оценить эффект от изменений
Не всегда все получается с первого раза. И не всегда эффект от наших усилий виден сразу. Так как же понять, что изменения действительно происходят?
Во-первых, не забывайте, что для формирования привычки необходим как минимум 21 день. А для формирования навыка - вообще 90 дней. Поэтому не ждите каких-то серьезных результатов и великих достижений через два дня.
Мне нравится сравнение с ребенком, который только учиться ходить. Если бы ребенок, сделав первый шаг, упал и больше не встал, бросил это дело, то мы, наверное, так бы и не научились ходить. Но он встает и снова делает шаг, и в результате он с легкостью бегает. А как взрослый поддерживает ребенка? Он радуется, восхищается, поощряет каждый его маленький шаг, каждую попытку. Так вот и для взрослого важно собственное одобрение, восхищение своими маленькими шагами и промежуточными результатами, - рассказала эксперт.
Почаще напоминайте себе, что любой путь, даже самый долгий, начинается с первого шага.
Любую дорогу – к самым высоким вершинам и к самым далеким горизонтам – осилит идущий. Каждый следующий шаг мы можем сделать только после предыдущего. Сегодня мы пожинаем плоды того, что посеяли в прошлом, - заключила Юлия Ипатова.