Как начать новую жизнь с нового года: план действий от сыктывкарского психолога

Ну кто из нас не обещал себе начать с Нового года новую жизнь? Пойти в спортзал, сменить работу, переехать в другой город. И первое время после праздников мы правда пытаемся идти к цели. А затем постепенно устаем, запал пропадает. И вот все наши цели так и остались нереализованным…

Как действительно начать новую жизнь в Новом году? Полезными советами с “Про Городом” поделилась психолог Юлия Ипатова.

По словам эксперта, первым делом нужно подытожить прошлый опыт и подвести итоги года.

С чего можно начать? Весь прошлый год мы сеяли семена, как-то ухаживали за ними, чем-то питали, и теперь, подводя итоги, пожинаем плоды. После сбора урожая его необходимо отсортировать. Это будет экологичнее и эффективнее, нежели если мы просто все скидаем в одну кучу. Также и в жизни. Мы также сортируем результаты своих мыслей и действий, - поделилась Юлия Ипатова.

Для того, чтобы сделать это максимально комфортно, можно использовать следующий план.

Наводим ревизию. Лучше для этого использовать бумагу с ручкой и все прописывать. Здорово, если вы записывали цели на 2021 год. Они помогут вам проанализировать свои результаты.

Смотрим, что удалось исполнить, а что нет. Пытаемся понять, что помешало или помогло добиться целей, благодаря чему вы достигли результата. Выясняем, чему вы научились за этот год. Ответы на все эти вопросы помогут понять, осознать полученный опыт и сделать выводы, определить цели на новый год.

Производим чистку, наводим порядок. Очищаем пространство как на физическом уровне (освобождаем дом от ненужных и непригодных для использования вещей), так и на ментальном (мысли, убеждения, которые не приводят вас к вашим целям). Все ненужное оставляем с благодарностью в старом году. Все лучшее берем в новый.

Заготовки на зиму. Все плоды, пригодные к употреблению, мы «заготавливаем» на следующий год. Осознанно составляем, формулируем цели. Желательно это сделать по каждой сфере своей жизни отдельно.