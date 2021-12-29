В Госдуме высказались об идее возвращения смертной казни

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о том, что в России нужно рассмотреть вопрос о возвращении смертной казни. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Запоздали мы с этим вопросом. Снятие моратория на смертную казнь - это необходимая и обоснованная мера. Это решение давно надо было принимать. Многих преступников, к сожалению, невозможно уже исправить никакими существующими ныне наказаниями. Смертная казнь стала бы своего рода прививкой от педофилов и маньяков, которые наносят огромный ущерб безопасности и морали нашего общества", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, вопрос нужно вынести на общественное обсуждение.