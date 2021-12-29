СГУ им. Питирима Сорокина приглашает провести праздники в Ботаническом саду

Хотите удивить детей и организовать им детский утренник на свежем воздухе? Удивить сотрудников и организовать выездной корпоратив? Не хотите тратить время на дальние переезды? Ищете место, где можно отдохнуть на природе? Ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина организует новогодние утренники для детей младшего дошкольного и школьного возраста, а также корпоративы для сотрудников.
Ботанический сад – это уникальный комплекс многофункциональных ресурсов, обеспечивающих развитие науки, образования, туризма в регионе. Это центр отдыха и экологического просвещения.
Приглашаем классных руководителей, воспитателей, детей и их родителей посетить зимний Ботанический сад нашего университета. Здесь можно провести детские утренники, свадебные фотосессии, корпоративные мероприятия на природе.
В Ботаническом саду можно:
– полюбоваться уникальной зимней природой, отдохнуть с детьми в снежном лесу, покататься на горке, поваляться в снегу;
– организовать развлекательную программу, провести командообразующие тренинги;
– прогуляться по Ботаническому саду и понаблюдать за лесными зимними птицами, покормить их в специальных кормушках;
– организовать фотосессию, снять видеорепортаж об отдыхе.
Увлекательная новогодняя программа на свежем воздухе в окружении заснеженных елей подарит вашим детям волшебное ощущение сказки на всю зиму!
Дополнительную информацию можно узнать:
по телефонам: (8212) 390-478, +79128644349, (8212) 344-349
в сообществе ВК: vk.com/ecopark_11
по электронной почте: botansad@bk.ru
на сайте: syktsu.ru/botansad