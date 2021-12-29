СГУ им. Питирима Сорокина приглашает провести праздники в Ботаническом саду

Хотите удивить детей и организовать им детский утренник на свежем воздухе? Удивить сотрудников и организовать выездной корпоратив? Не хотите тратить время на дальние переезды? Ищете место, где можно отдохнуть на природе? Ботанический сад СГУ им. Питирима Сорокина организует новогодние утренники для детей младшего дошкольного и школьного возраста, а также корпоративы для сотрудников.

Ботанический сад – это уникальный комплекс многофункциональных ресурсов, обеспечивающих развитие науки, образования, туризма в регионе. Это центр отдыха и экологического просвещения.