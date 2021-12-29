Гимназию имени Пушкина в Сыктывкаре отремонтируют за счёт федеральных денег

Правительство России направит регионам почти 92 млрд рублей на ремонт и оснащение школ. 260 млн из них получит Республика Коми. Сколько и в каких районах республики отремонтируют школы за счёт федеральных денег, рассказали в Минобрнауки Коми.
В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием регионам направят более 91,6 млрд рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств обновят более 2 тысяч учебных заведений страны. Распоряжение о распределении субсидий подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России.
- Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования, - отметил Михаил Мишустин.
Деньги поступят 80 субъектам. Среди них — и Республика Коми. Наш регион на 2022 и 2023 годы получит субсидии из федерального бюджета в сумме более 260 миллионов рублей для ремонта семи школ, сообщают в Минобрнауки Коми.
- Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе заявок регионов. Министерство просвещения России отобрало 7 наших школ, и среди них — историческое здание Пушкинской гимназии, а также шесть школ в районах республики. Это говорит о том, что федеральное Правительство планомерно работает над развитием сельских территорий страны, - прокомментировала министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова.
Так, в 2022–2023 годах в Коми отремонтируют школы в Кебанъёле и Шэръяге Усть-Куломского района, Кипиево Ижемского района, Нившере Корткеросского района, Палевицах Сыктывдинского района, Трусово Усть-Цилемского района и здание Гимназии имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре по улице Советской.
В Минобрнауки также отметили, что Правительство Республики Коми планирует участвовать в федеральной программе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций на протяжении всего периода её действия с 2022 по 2026 годы.
Всего по поручению Владимира Путина до конца 2026 года в России отремонтируют более семи тысяч зданий школ.