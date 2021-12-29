Гимназию имени Пушкина в Сыктывкаре отремонтируют за счёт федеральных денег

Правительство России направит регионам почти 92 млрд рублей на ремонт и оснащение школ. 260 млн из них получит Республика Коми. Сколько и в каких районах республики отремонтируют школы за счёт федеральных денег, рассказали в Минобрнауки Коми.

В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием регионам направят более 91,6 млрд рублей из федерального бюджета. За счёт этих средств обновят более 2 тысяч учебных заведений страны. Распоряжение о распределении субсидий подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства России.

- Наши дети должны учиться в хороших, современных школах. И принятые решения будут способствовать созданию комфортных и безопасных условий для получения образования, - отметил Михаил Мишустин.

Деньги поступят 80 субъектам. Среди них — и Республика Коми. Наш регион на 2022 и 2023 годы получит субсидии из федерального бюджета в сумме более 260 миллионов рублей для ремонта семи школ, сообщают в Минобрнауки Коми.