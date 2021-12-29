Опубликован полный график работы автобусов в новогодние праздники

Давпон: 00:30; 1:05; 1:40; 2:15; 2:50; 3:25; 4:00; 4:35

Гостиница «Центральная»: 0:45; 1:20; 1:55; 2:30; 3:05; 3:40; 4:15; 4:50

Строитель: 0:55; 1:30; 2:05; 2:40; 3:15; 3:50; 4:25; 5:00

Маршрут №19 (Давпон – ЖД вокзал – Строитель – Гостиница Центральная – Давпон)

Давпон: 00.30; 1:05; 1:40; 2:15; 2:50; 3:25; 4:00; 4:35

Строитель: 0:45; 1:20; 1:55; 2:30; 3:05; 3:40; 4:15; 4:50

Гостиница «Центральная»: 0:55; 1:30; 2:05; 2:40; 3:15; 3:50; 4:25; 5:00

Маршрут №46

Давпон: 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40; 2:00; 2:20; 2:40; 3:00; 3:20; 3:40; 4:00; 4:20; 4:40; 5:00; 5:20; 5:40; 6:00

Росгосстрах в сторону «Школа № 33»: 0:37; 0:57; 1:17; 1:37; 1:57; 2:17; 2:37; 2:57; 3:17; 3:37; 3:57; 4:17; 4:37; 4:57; 5:17; 5:37; 5:57; 6:17

Школа №33: 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40; 2:00; 2:20; 2:40; 3:00; 3:20; 3:40; 4:00; 4:20; 4:40; 5:00; 5:20; 5:40; 6:00

Росгосстрах в сторону «Давпон»: 0:43; 1:03; 1:23; 1:43; 2:03; 2:23; 2:43; 3:03; 3:23; 3:43; 4:03; 4:23; 4:43; 5:03; 5:23; 5:43; 6:03; 6:23

В течение 1 января автобусные маршруты №3, 18, 19, 38, 46, 54 будут курсировать по специальному графику.

Маршрут №3

Аэровокзал: 06:00; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 10:00; 10:30; 11:30; 12:30; 13:00; 14:00; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;

с/х «Пригородный»: 05:30; 06:30; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:30; 11:00; 12:00;13:00; 13:30; 14:30; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00.

Маршрут №18

Площадь им.Габова 06:40; 07:04; 07:28; 07:52; Интервал движения с 07:40 12 -24 минуты: 20:40 ;21:10; 21:40; 22:40; 23:40;

СЛПК 07:22; 07:46; 08:10; 08:34; Интервал движения с 07:40 12 - 24 минуты: 21:18; 21:48; 22:18; 23:18; 00:18.

Маршрут №19

Городской автовокзал в сторону ЖД вокзала 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30

Городской автовокзал в сторону Города Мастеров 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30.

Интервалы движения с 09:30 до 15:30 20 минут, с 15:30 до 18:00 10 минут, с 18:00 20 минут

Маршрут №38

Рынок (ул.Карла Маркса): 07:40; 08:20; 09:00; 11:00; 13:20; 14:40; 15:20; 16:40; 17:20; 18:00; 8:40; 19:20

Дырнос-3: 08:20; 09:00; 09:40; 11:40; 14:00; 15:20; 16:00; 17:20; 18:00; 18:40; 19:20; 20:00.

Маршрут №46

Давпон в сторону ЖД вокзала: 06:44; 07:08; 07:32; 07:56; 08:20

Интервалы движения с 08:20 до 16:20 24 минуты; с 16:20 до 19:20 12 минут; с 19:20 24 минуты.

Давпон в сторону Кочпона: 06:44; 07:04; 07:24; 07:44; 08:04.

Интервалы движения с 08:04 до 16:24 20 минут; с 16:24 до 20:14 10 минут; с 20:14 20 минут.

Маршрут №54

ЖДВ 05:40; 06:16; 06:40; 07:04; Интервал движения с 07:04 12-24 минуты; 19:40;20:10;20:40;21:10;21:40; 22:10;

22:10; ул. Славы 06:21; 06:57; 07:21; 07:45; Интервал движения с 07:04 12-24 минуты; 20:21; 20:51; 21:21; 21:51;22:21;22:51.

Далее со 2 по 9 января 2022 года включительно муниципальных маршрутах № 3, 18, 19, 38, 46, 54 будет действовать расписание выходного дня.

Маршрут №30 начнет курсировать со 2 января 2022 года по ежедневному расписанию. Маршруты №9 и №55 с 10 января 2022 года по расписанию буднего дня.

МАРШРУТЫ ТОВАРИЩЕСТВА ИП

Маршруты №1 и № 15 в последний день уходящего года – 31 декабря 2021 года – будут ходить по графику выходного дня.

Маршрут №15 в новогоднюю ночь

с остановки «с/х Пригородный»: 00:40; 01:40; 02:40

с остановки «Росгосстрах»: 01:10; 02:10

График работы 1 и 2 января 2022 года

Маршрут №1

с остановки «Школа №33» начало работы с 10:04

с остановки «ТРЦ Макси» начало работы с 10:42

интервал движения составляет 16- 32 мин.

Маршрут №15

с остановки «Городской автовокзал» начало работы с 09:28

с остановки «с/х Пригородный» начало работы с 10:19

интервал движения составит 22-44 мин.

Далее с 3 по 9 января 2022 года включительно данные маршруты будут курсировать по графику выходного дня.

Маршрут №25 в новогоднюю ночь с 00:45 до 03:50

Площадь им.Габова: 01:35; 01:45; 03:00; 03:00

Выльтыдор: 01:15; 02:05; 02:50; 03:20

Краснозатонский: 01:00; 02:20; 03:35

Верхняя Максаковка: 00:45; 02:35; 02:35; 03:50

График работы 1 января 2022 года маршрутов №№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44:

Маршрут №4

Городской автовокзал: 08:29

с/х Пригородный: 8:29

Интервал движения: 42 минуты

Маршрут №5

Городской автовокзал: 08:08

Аэровокзал: 08:40

Интервал 32 минуты

Маршрут №6

Дырнос: 10:28; 11:14; 12:00; 12:46; 13:32; 14:18; 15:04; 15:50; 16:36/ 17:22; 18:54/ 19:40

Маршрут №7

Школа № 33: 07:58

Городской автовокзал: 08:25

Интервал движения: 58 минут

Маршрут №17

Кардиоцентр: 08:30

с/х «Пригородный»: 08:30

Интервал движения с 10:30 16 минут

Маршрут №20

Опытная станция: 10:56; 11:40; 12:24; 13:08; 13:52; 14:36; 15:20/16:04; 16:50/ 17:38; 18:26; 19:12

Маршрут №23

пл. им.Габова: 06:44; 07:54; 09:32

пгт. Краснозатонский: 07:19; 08:29 /10:07

Интервал движения с 09:32 до 14:00 28 минут, с 14:00 до 19:00 14 минут, с 19:00 28 минут.

Маршрут №24

Росгосстрах: 07:15; 08:25; 09:37; 10:51; 12:34; 13:55; 15:05; 16:15/ 17:25; 18:35; 20:21; 21:31; 22:41

Верхний Чов: 07:50; 09:00; 10:12; 11:28; 13:11; 14:30; 15:40; 16:50; 18:00; 19:10; 20:56; 22:06; 23:16

Верхнечовское кладбище: 10:14; 11:28

Маршрут №25

Площадь им.Габова: 06:15/ 07:05

Верхняя Максаковка: 07:05; 07:55

Интервал движения 50 минут

Маршрут №28

ул. 65 лет Победы: 09:30; 11:06; 11:54; 12:42; 13:30

ТРЦ «Макси»: 10:22; 11:58; 12:46; 13:34; 14:22

Интервал движения 24 минуты

Маршрут №44

Городской автовокзал: 08:01; 08:20; 08:39

ул. Тентюковская: 07:52; 08:49; 09:08

Интервал движения с 09:00 19 минут

Со 2 января по 9 января 2022 года включительно указанные маршруты будут курсировать по графику выходного дня.



МАРШРУТЫ ИМ ЗВАРИЧ В.Г.

Маршрут №33а

31 декабря 2021 года перевозка пассажиров будет осуществляться по графику выходного дня.

1 и 2 января

с остановки «Городской автовокзал»: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

с остановки «Сыктывкарский фанерный завод» - 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

С 3 по 9 января 2022 года включительно перевозка пассажиров по данному маршруту будет осуществляться по графику выходного дня.

Маршрут №103

31 декабря 2021 года - по обычному расписанию.

1 января 2022 года будут выполняться рейсы со временем отправления:

с остановки «Автостанция»: 13:55, 16:15, 18:00

с остановки «Мырты-Ю»: 14:50, 17:05, 18:50

Со 2 января 2022 года перевозка пассажиров по данному маршруту будет осуществляться в соответствии с действующим расписанием.

МАРШРУТЫ ИП ЗЕЗЕГОВ В.Ю.

31 декабря 2021 года режим работы на муниципальных маршрутах №№ 12, 23д, 29а, 26 будет установлен по расписанию выходного дня.

1 и 2 января 2022 года на маршрутах №№ 12, 21, 23д, 26, будет действовать следующее расписание.

Маршрут №12

Автостанция: 06:50; 08:50; 14:45; 16:25; 18:25; 20:15

СЛПК: 07:50; 09:40; 15:35; 17:25; 19:25; 21:05

Маршрут №21

СЛТ: 06:40; 08:05; 09:08; 15:20; 16:29; 17:40; 18:40

Верхний Чов: 07:10; 08:35; 09:45; 15:56; 17:10; 18:10; 19:10

Маршрут №23д

Турбаза «Лемью»: 14:50; 16:50; 18:50

ЦВК: 13:50; 15:50; 17:50

Давпон: 13:35; 15:35; 17:35; 19:35

пгт. Краснозатонский (в сторону города): 15:05; 17:05; 19:05

пгт. Краснозатонский (в сторону турбазы «Лемью»): 14:33; 16:33; 18:33

Маршрут №26