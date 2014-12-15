СГУ им. Питирима Сорокина приглашает пройти программу «Медиация. Базовый курс»

По итогам обучения, составленного с учетом трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт «Специалист в области медиации (медиатор)», утвержденного Приказом Минтруда России от 15.12.2014 N 1041н, выпускники получают право на осуществление деятельности в качестве медиаторов на профессиональной основе. Выпускник программы овладеет опытом урегулирования споров с помощью процедуры медиации с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора. Слушатели получат удостоверение о повышение квалификации.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» направлена на формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями специалиста в области медиации (медиатора).

В январе и феврале 2022 года в СГУ им. Питирима Сорокина будет организовано обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Медиация. Базовый курс». Лица с высшим образованием смогут пройти курс по профессиональному стандарту «Специалист в области медиации (медиатор)» и получить удостоверение о повышение квалификации.

Объем программы составит 120 часов, из них 80 часов – практические занятия (учебные медиации). Форма обучения – очная.

На программу будут набираться два потока, чтобы слушатели могли выбрать удобный для себя период.

1 группа: с 17 января 2022 г. по 29 января 2022 г

2 группа: с 07 февраля 2022 г. по 19 февраля 2022 г.

Уровень осваиваемой программы предъявляет основное требование к обучающимся – наличие высшего образования. В соответствии с учетом уровня образования и успешного освоения курса в результате обучения выпускник программы будет способен:

- выявлять суть спора в целях понимания пригодности его для разрешения в рамках процедуры

медиации;

- формировать и согласовывать со сторонами временного регламента проведения конкретной

процедуры медиации;

- налаживать взаимодействие между сторонами и участниками процедуры медиации;

- формулировать, уточнять, прояснять, разъяснять высказывания участников и сторон в процедуре медиации;

- подготавливать проекты документов, используемых в ходе подготовки, организации,

проведения процедуры медиации и по ее завершению.

Программа обучения «Медиация. Базовый курс» имеет ряд особенностей. Она позволяет получить необходимые навыки по урегулированию конфликтов в различных сферах деятельности с помощью процедуры медиации, что возможно согласно нормами ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», гласящих о возможности разрешения споров при помощи процедуры медиации в соответствии с законом при содействии посредника независимого лица – медиатора.

Вести обучение будет тренер-медиатор Аверина Кристина Николаевна, кандидат юр. наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института СГУ им. Питирима Сорокина, магистр психологии, судебный эксперт в сфере психологии человека (www.plburo.ru, аккаунт в Instagram: @b10ro_ppr).



Стоимость обучения по программе «Медиация. Базовый курс»: 28 000 рублей.

Подать заявку на обучение можно по ссылке: https://www.syktsu.ru/edu/additional-education/

(Выберите вид программы: Программы для всех категорий слушателей/ Менеджмент. Право.

Экономика)

Наши контакты:

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406

Контактный телефон: (8212) 390-311, 390-494.

E-mail: dpp.ino@syktsu.ru

Сайт: https://syktsu.ru.

ВКонтакте: https:/vk.com/ino_syktsu

Лицензия № 1415 серия 90Л01 №0008403 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 29.04.2015

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Обучение по программе «Медиация. Базовый курс» организует Институт непрерывного образования СГУ им. Питирима Сорокина. Институт непрерывного образования – это подразделение СГУ им. Питирима Сорокина, реализующее программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и профессионального обучения, общеразвивающие программы для детей и взрослых, семинары и тренинги, вебинары и круглые столы, рассчитанные на целевую аудиторию студентов, специалистов среднего и высшего звена. Обучение проходит в разных форматах, отличается по объему часов. Курсы проводят квалифицированные специалисты, преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина и других учреждений. С перечнем программ всегда можно ознакомиться в сообществе Института (https://vk.com/ino_syktsu) и на сайте (https://syktsu.ru/edu/additional-education/ino/).