Сыктывкарский таролог рассказала, как привлечь в свою жизнь деньги

В конце года, погрузившись в покупку подарков и продуктов к новогоднему столу, мало кто не задумывается о том, что под бой курантов надо загадать такое просто и привлекательное “Побольше денег”. Хорошее и вполне закономерное желание, как нам кажется! Но можно ли в этом вопросе обойтись без Дедушки Мороза?
Сегодня мы пообщались с эзотериком, тарологом, рунологом и игропрактиком Ингой Никифоровой. Она рассказала корреспонденту портала “ПроГород”, как привлечь в свой дом деньги.
По словам эксперта деньги - это живая энергия. И для того, чтобы привлечь ее в свой дом, энергию нужно “прокачать” сразу на трех уровнях - физическом, эмоциональном и ментальном.
Деньги любят, когда к ним относятся с уважением. Я думаю, здесь раскрывать нет необходимости. Но если кто не знает, то храним деньги опрятно (не комкаем, не пачкаем), в красивом портмоне, а не в кармане, - посоветовала Инга Никифорова.
Второй, не менее важный совет - энергия денег должна двигаться и работать. Эксперт отметила, что очень важно вкладывать деньги в себя, свое образование и внешность, но самое главное - делать это из удовольствия, а не из необходимости.
Третье правило - благотворительность или, как его еще называют, правило десятины. Не жалейте денег и делитесь ими. Никто не говорит о больших суммах. Можно начать и с 50 рублей, - советует Инга Никифорова.
Но самое важное в этом процессе - расширять свое денежное мышление.
Для начала мысленно позвольте себе дорогие вещи: еду, путешествия, увлечения или что-то другое. Загляните вглубь себя. Какие эмоции вы испытываете, когда думаете о богатстве? Зависть, гнев, печаль, уныние? Может, для вас богатство – это зло или вы думаете, что большие деньги достаются только через неблагодарный труд? Очень важно научиться испытывать положительные эмоции по этому поводу, - объяснила эзотерик.
Согласитесь, задача непростая, и с какой стороны подойти к ее решению, непонятно. Но наш эксперт помогла и тут. По ее словам, лучше всего в такой ситуации подойдут трансформационные игры:
Трансформационные игры – очень бережный инструмент (например, Энергия Рода). Или в уме считать деньги миллионами. Да-да, именно миллионами. И чем больше - тем лучше. Или, например, вот такое задание я даю у себя на консультациях: какую максимальную зарплату вы себе можете представить? А теперь прибавьте к этой сумме еще один ноль. Как вам сумма? Нравится? А если вы еще представите ее у себя на карте и помечтаете, как потратите ее на себя – вот это будет хорошая практика на расширение денежного мышления, - рассказала она.
Также Инга Никифорова порекомендовала интересные ритуалы для привлечения денег, которые, по ее словам, дадут еще лучше результат:
- заполняйте чек Изобилия (в интернете много шаблонов);
- используйте денежные программные свечи (зеленые, оранжевые с мятой, жасмином);
- присмотритесь к руническим ставам;
- используйте амулеты;
- ставьте карты Таро на заставку.
И помните, что главное - все делать из удовольствия, - подвела итог она.