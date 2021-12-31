Сыктывкарский таролог рассказала, как привлечь в свою жизнь деньги

В конце года, погрузившись в покупку подарков и продуктов к новогоднему столу, мало кто не задумывается о том, что под бой курантов надо загадать такое просто и привлекательное “Побольше денег”. Хорошее и вполне закономерное желание, как нам кажется! Но можно ли в этом вопросе обойтись без Дедушки Мороза?

Сегодня мы пообщались с эзотериком, тарологом, рунологом и игропрактиком Ингой Никифоровой. Она рассказала корреспонденту портала “ПроГород”, как привлечь в свой дом деньги.

По словам эксперта деньги - это живая энергия. И для того, чтобы привлечь ее в свой дом, энергию нужно “прокачать” сразу на трех уровнях - физическом, эмоциональном и ментальном.

Деньги любят, когда к ним относятся с уважением. Я думаю, здесь раскрывать нет необходимости. Но если кто не знает, то храним деньги опрятно (не комкаем, не пачкаем), в красивом портмоне, а не в кармане, - посоветовала Инга Никифорова.

Второй, не менее важный совет - энергия денег должна двигаться и работать. Эксперт отметила, что очень важно вкладывать деньги в себя, свое образование и внешность, но самое главное - делать это из удовольствия, а не из необходимости.