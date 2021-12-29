В России изменится закон о гражданстве

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Текст опубликован в думской электронной базе.

- В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства Российской Федерации как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства Российской Федерации лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества, - говорится в пояснительной записке. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту гражданство РФ «является единым и равным независимо от оснований его приобретения», гражданин не может быть лишен гражданства России или права изменить его. «Проживание гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации не прекращает его гражданства, - говорится в тексте. - Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству».