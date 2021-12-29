День пройдет под знаком мудрости: гороскоп на 30 декабря

День пассивный, может сложиться очень неудачно из-за потакания собственным слабостям. Сегодня окружающий мир как бы отражает вашу внутреннюю сущность. Откажитесь от общения с неприятными вам людьми. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как ни странно, она может стать поводом для неприятностей. Будьте осторожнее и сдержаннее в финансовых делах. Вероятны потеря денег или ограбление.

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Близнецы

Благоприятный день для путешествий, длительных поездок. Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Смело беритесь за нее, так как она принесет неплохой доход. Сон исполнится, если уже снился раньше.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Рак

Возможны головные боли и плохое самочувствие. В общении с людьми соблюдайте осмотрительность: вероятны обманы или предоставление неверной информации. Сегодня лучше не вмешиваться ни в какие споры. Не идите на поводу у своих эмоций – это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Будьте справедливы по отношению к близким.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Лев

Жизненный потенциал повышается. Возрастают способности к творчеству, сексуальная энергия, интуиция. День всепрощения, покаяния, признания своих ошибок. Следует проявлять милость, терпимость, исполнять просьбы. Вероятный конфликт с партнером может разрешиться только в результате взаимопонимания или сердечной беседы. День хорош для лечения, семейных отношений, зачатия, физических упражнений.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Дева

Сегодня звезды рекомендуют поберечь свои нервы – вероятна возможность конфликта с друзьями или ссоры с родственниками. Возможно, у вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события – сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Весы

Хороший день для завершения ранее начатых дел. Вас ожидают большие перемены. Как показывают звезды, вы развернете совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Планеты вам благоприятствуют. Однако учтите, что все это осуществится при условии вашей непосредственной готовности к работе. В отношениях с близкими царит равновесие и мир.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Скорпион

Тяжелый и опасный день. Планы могут потерпеть изменения, обещания могут оказаться ложными, напряженные усилия – не принести никаких результатов. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств – на сегодняшний день время для этого еще не настало. Возможно, старый знакомый раскроется с неожиданной стороны или придет осознание новых истин, которые обогатят ваш опыт. Желательно проявить бережливость. День неблагоприятен для покупок.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Стрелец

Тяжелый день для мужчин-Стрельцов. Возможно, что проблемы, на которые вы не обращали внимания, осложнят ваши отношения с коллегами по работе или с близким человеком. Велика необходимость реальной оценки происходящего. Вероятно, встречи пройдут неудачно, а дела будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Для достижения поставленной цели объединитесь с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам. Женщин-Стрельцов ожидает успех в коммерческой деятельности. Участие в совместном проекте принесет вам прибыль. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Козерог

День пройдет под знаком мудрости, незыблемости, справедливости. Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Следует жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что сегодня придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Водолей

Благоприятный день. Жизненный потенциал, умение убеждать окружающих, личное обаяние на высоте, однако к коммерческим операциям следует относиться с осмотрительностью. Вероятны недоразумения или разногласия с партнерами. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений. Постарайтесь закончить все дела ко второй половине дня, потому что не исключено, что вам придется решать домашние и личные проблемы, которые отодвинут на второй план дела и бизнес.

Гороскоп на 30 декабря 2021 года Рыбы

День связан с преобразованиями космической энергии. Несет с собой трудности в общении с партнерами и домашние хлопоты. Должные старание и усердие будут обязательно вознаграждены. Ошибки же будут стоить дорого. Вероятно, что сегодня вы получите известие, которое может повлиять на отношения с близким человеком и в корне изменить ваше нынешнее положение.