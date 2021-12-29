Жителю Коми ужесточили наказание за нападение на женщину-полицейского

Как сообщает прокуратура Коми, Верховный суд республики в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Пажги Сыктывдинского района. Судом второй инстанции учтены доводы апелляционного представления районной прокуратуры, что привело к изменению приговора суда первой инстанции с назначением осужденному наказания в виде реального лишения свободы.

Так, 1 ноября 2021 года Сыктывдинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что 18 мая 2021 года нетрезвый житель села Пажги, находясь в подъезде дома, где полицейские проводили осмотр места происшествия, ударил по спине девушку-полицейскую, а затем неоднократно публично высказался в ее адрес нецензурной бранью. Данное преступление он совершил в период испытательного срока, назначенного по предыдущему приговору суда.