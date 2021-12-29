Россияне назвали самые бесполезные новогодние подарки

Практически никогда не передаривают подарки , полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%).

Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще — кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%). При этом 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год.