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Стало известно, как будут работать медицинские организации Коми в Новый год

Стало известно, как будут работать медицинские организации Коми в Новый годyandex.ru/maps

Персонал сыктывкарских медорганизаций будет встречать Новый год на работе, передает БНК.

31 декабря - в последний день уходящего года и 8 января медорганизации Коми будут работать по графику субботы.

3 января, 4 января, 5 января – медицинские организации республики работают по графику будних дней.

Во время праздников будет организованно круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений, усилена работа травмпунктов и дежурной службы скорой медицинской помощи.

Со стороны Минздрава республики будет осуществлен контроль за соблюдением всех необходимых требований.

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