Стало известно, как будут работать медицинские организации Коми в Новый год

Персонал сыктывкарских медорганизаций будет встречать Новый год на работе, передает БНК.
31 декабря - в последний день уходящего года и 8 января медорганизации Коми будут работать по графику субботы.
3 января, 4 января, 5 января – медицинские организации республики работают по графику будних дней.
Во время праздников будет организованно круглосуточное дежурство руководящего состава учреждений, усилена работа травмпунктов и дежурной службы скорой медицинской помощи.
Со стороны Минздрава республики будет осуществлен контроль за соблюдением всех необходимых требований.