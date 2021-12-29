Стало известно, как будут работать медицинские организации Коми в Новый год

Персонал сыктывкарских медорганизаций будет встречать Новый год на работе, передает БНК.

31 декабря - в последний день уходящего года и 8 января медорганизации Коми будут работать по графику субботы.

3 января, 4 января, 5 января – медицинские организации республики работают по графику будних дней.