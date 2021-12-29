Жители Коми изменили свое отношение к вакцинации

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, совместно со страховой компанией «Росгосстрах» провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19.

33% опрошенных жителей Северо-Запада страны отметили, что всегда были за вакцинацию и это достаточно низкий показатель среди других регионов. Для сравнения: в среднем по стране доля всегда поддерживающих вакцинацию равна 37%. С другой стороны, среди опрошенных работников СЗФО 36% всегда были против вакцинации и остаются с данным мнением по сей день. Интересно, что 16% опрошенных в СЗФО раньше были за вакцинацию, а сейчас изменили мнение и стали ее противниками, при этом 15% наоборот в последнее время стали ратовать за вакцинацию.

В разрезе профессий больше других ратуют за вакцинацию и никогда не меняли своего положительного отношения к ней представители сферы закупок (53%), медики (49%), ИТ-специалисты (48%), банковские служащие (47%) и опрошенные HR-специалисты (46%). А вот никак не изменилось и все равно является отрицательным отношение к вакцинации у респондентов из рабочей сферы (47%), производственников, работников сферы продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 42% в каждой сфере).