«Ростелеком» завершил работы по модернизации освещения в Сыктывкаре

В декабре 2021 года «Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в столице Республики Коми. Работы выполнены в рамках энергосервисного* контракта, заключенного с муниципальным предприятием «Жилкомсервис».

Компания полностью обновила систему городского освещения, заменив более девяти тысяч ламп на современные энергосберегающие светильники, модернизировала 195 шкафов управления наружным освещением, а также организовала их эффективную работу благодаря полной автоматизации всего осветительного комплекса.

Теперь у специалистов муниципального предприятия есть возможность гибко настраивать время включения и отключения различных групп светильников, отслеживать их состояние, контролировать нагрузки на всю систему и таким образом предотвращать поломки. Автоматизация осветительного комплекса позволяет собирать и анализировать данные, которые помогут городским властям принимать решения по повышению уровня комфорта городской среды. И самое важное — потребление электроэнергии снижено более чем на 60%.

«Ростелеком» реализовал проект только за счет собственных инвестиций. В течение семи лет после модернизации системы освещения средства, полученные от экономии электроэнергии, будут возвращаться оператору. В эти же сроки по условиям гарантии компания несет ответственность за исправность работы всей системы.

Наталья Хозяинова, глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации:

- Считаю реализацию этого проекта одним из важнейших направлений работы муниципалитета в этом году. Главный итог – город стал заметно светлее. А это и профилактика правонарушений, и повышение безопасности дорожного движения, и создание более комфортных условий для пешеходов. В целом город смотрится более современным и уютным. Также немаловажно, что в Сыктывкаре внедряются самые передовые системы и технологии управления коммунальной инфраструктурой. Мы будем продолжать развитие в этом направлении.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»: