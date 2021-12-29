Бассейн СГУ им. Питирима Сорокина приглашает всех желающих прийти на сеансы по свободному плаванию и укрепить здоровье. Плавание улучшает кровообращение, укрепляет мышцы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, стимулирует работу легких, что актуально в нынешнее время.
Несомненное преимущество бассейна Сыктывкарского госуниверситета – его расположение в самом центре города; температура воды поддерживается на уровне +27+28 градусов. Длина бассейна в 25 метров позволит сыктывкарцам полноценно тренироваться.
Посещение возможно при наличии у посетителей QR-кода сертификата вакцинированного, QR-кода перенесшего COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до дня посещения.
Будьте здоровы!
Узнать дополнительную информацию можно:
по телефону: 8 (8212) 390-333
в сообществе ВК: vk.com/basseynsgu
на сайте: www.syktsu.ru/about/social-infrastructure/basin/
Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55.