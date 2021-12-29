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СГУ им. Питирима Сорокина приглашает всех желающих прийти на сеансы по свободному плаванию

СГУ им. Питирима Сорокина приглашает всех желающих прийти на сеансы по свободному плаваниюФото СГУ

Бассейн СГУ им. Питирима Сорокина приглашает всех желающих прийти на сеансы по свободному плаванию и укрепить здоровье. Плавание улучшает кровообращение, укрепляет мышцы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, стимулирует работу легких, что актуально в нынешнее время.

Несомненное преимущество бассейна Сыктывкарского госуниверситета – его расположение в самом центре города; температура воды поддерживается на уровне +27+28 градусов. Длина бассейна в 25 метров позволит сыктывкарцам полноценно тренироваться.

Посещение возможно при наличии у посетителей QR-кода сертификата вакцинированного, QR-кода перенесшего COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до дня посещения.

Будьте здоровы!
 

Узнать дополнительную информацию можно:

 по телефону: 8 (8212) 390-333

в сообществе ВК: vk.com/basseynsgu

на сайте: www.syktsu.ru/about/social-infrastructure/basin/

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55.

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