Бассейн СГУ им. Питирима Сорокина приглашает всех желающих прийти на сеансы по свободному плаванию и укрепить здоровье. Плавание улучшает кровообращение, укрепляет мышцы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, стимулирует работу легких, что актуально в нынешнее время.

Несомненное преимущество бассейна Сыктывкарского госуниверситета – его расположение в самом центре города; температура воды поддерживается на уровне +27+28 градусов. Длина бассейна в 25 метров позволит сыктывкарцам полноценно тренироваться.