Стоимость ОСАГО может вырасти на 60%

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут повысить цену полиса до 60% для некоторых потребителей. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. рублей.
По предварительным оценкам, отмена учета износа ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость обязательной автогражданки до 60% для некоторых потребителей. При этом, по его Юргенса, автовладельцы, которые редко попадают в аварии, скорее всего практически не увидят подорожания.
- Мы обсуждаем предложение с ЦБ и считаем, что изменения нужно вводить поэтапно, чтобы они не привели к резкому подорожанию обязательного автострахования. Мы ожидаем появление законопроекта в первом квартале 2022 года, но консенсус между ЦБ, Минфином, ВСС и объединениями автовладельцев по изменениям уже достигнут, — рассказал Игорь Юргенс.
По мнению главы ВСС, предложение ЦБ по расширению тарифного коридора примут уже в ближайшее время.