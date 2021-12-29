Стоимость ОСАГО может вырасти на 60%

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут повысить цену полиса до 60% для некоторых потребителей. Об этом в интервью "Известиям" рассказал глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Последние четыре года стоимость ОСАГО сохранялась на уровне 5,2–5,3 тыс. рублей.

По предварительным оценкам, отмена учета износа ТС и увеличение выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей могут повысить стоимость обязательной автогражданки до 60% для некоторых потребителей. При этом, по его Юргенса, автовладельцы, которые редко попадают в аварии, скорее всего практически не увидят подорожания.