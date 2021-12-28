По Сыктывкару начал колесить автобус с гирляндами и подарками

В Сыктывкаре стартовал "Новогодний автобус", сообщает мэрия. Он будет курсировать по улицам города и Эжвинского района до 30 декабря. Транспортное средство украшено новогодними гирляндами и символикой столетия Республики Коми.

На остановках города сказочные персонажи поздравляют жителей Сыктывкара с наступающим Новым годом, исполняют праздничные песни и вручают подарки горожанам. В Сыктывкаре выход автобуса предполагается два раза в день в 10:00 и 16:00 часов.

"Новогодний автобус" начинает свой путь и завершает рейс возле площадки перед городским плавательным бассейном, движение предполагается по маршрутам согласно графику (примерное время одного рейса – полтора часа):