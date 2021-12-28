По Сыктывкару начал колесить автобус с гирляндами и подарками

В Сыктывкаре стартовал "Новогодний автобус", сообщает мэрия. Он будет курсировать по улицам города и Эжвинского района до 30 декабря. Транспортное средство украшено новогодними гирляндами и символикой столетия Республики Коми.
На остановках города сказочные персонажи поздравляют жителей Сыктывкара с наступающим Новым годом, исполняют праздничные песни и вручают подарки горожанам. В Сыктывкаре выход автобуса предполагается два раза в день в 10:00 и 16:00 часов.
"Новогодний автобус" начинает свой путь и завершает рейс возле площадки перед городским плавательным бассейном, движение предполагается по маршрутам согласно графику (примерное время одного рейса – полтора часа):
- 28 декабря по маршруту № 15;
- 29 декабря по маршруту № 46;
- 30 декабря по маршруту № 3.
Выход автобуса в Эжвинском районе предполагается один раз в день. График движения автобуса (примерное время одного рейса - два часа):
- 28 декабря в 16.00 по маршруту:
- остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);
- остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
- остановка Слободская площадь (ул. Мира);
- остановка сквер "Мирный" (ул. Мира);
- остановка парковая зона на улице Славы.
- 29 декабря в 14.00 по маршруту:
- остановка парковая зона на улице Славы;
- остановка сквер "Мирный" (ул. Мира);
- остановка Слободская площадь (ул. Мира);
- остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
- остановка Гостиный двор (пр. Бумажников).
- 30 декабря в 14.00 по маршруту:
- остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);
- остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
- остановка Слободская площадь (ул. Мира);
- остановка сквер "Мирный" (ул. Мира);
- остановка парковая зона на улице Славы.