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По Сыктывкару начал колесить автобус с гирляндами и подарками

По Сыктывкару начал колесить автобус с гирляндами и подаркамиФото администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре стартовал "Новогодний автобус", сообщает мэрия. Он будет курсировать по улицам города и Эжвинского района до 30 декабря. Транспортное средство украшено новогодними гирляндами и символикой столетия Республики Коми.

На остановках города сказочные персонажи поздравляют жителей Сыктывкара с наступающим Новым годом, исполняют праздничные песни и вручают подарки горожанам. В Сыктывкаре выход автобуса предполагается два раза в день в 10:00 и 16:00 часов.

"Новогодний автобус" начинает свой путь и завершает рейс возле площадки перед городским плавательным бассейном, движение предполагается по маршрутам согласно графику (примерное время одного рейса – полтора часа):

  • 28 декабря по маршруту № 15;
  • 29 декабря по маршруту № 46;
  • 30 декабря по маршруту № 3.

Выход автобуса в Эжвинском районе предполагается один раз в день. График движения автобуса (примерное время одного рейса - два часа):

- 28 декабря в 16.00 по маршруту:

  1. остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);
  2. остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
  3. остановка Слободская площадь (ул. Мира);
  4. остановка сквер "Мирный" (ул. Мира);
  5. остановка парковая зона на улице Славы.

- 29 декабря в 14.00 по маршруту:

  1. остановка парковая зона на улице Славы;
  2. остановка сквер "Мирный" (ул. Мира);
  3. остановка Слободская площадь (ул. Мира);
  4. остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
  5. остановка Гостиный двор (пр. Бумажников).

- 30 декабря в 14.00 по маршруту:

  1. остановка Гостиный двор (пр. Бумажников);
  2. остановка микрорайон Строитель (ул. Юности);
  3. остановка Слободская площадь (ул. Мира);
  4. остановка сквер "Мирный" (ул. Мира);
  5. остановка парковая зона на улице Славы.

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