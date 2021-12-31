Известные сыктывкарцы пожелали жителям столицы не погибнуть на дорогах в новом году

Петр Музыка, режиссер

- Хотел бы поздравить жителей Республики Коми с наступающим Новым годом. Так как я человек творческий, хочу пожелать им новых достижений, раскрывать свои таланты, успехов во всех делах. И самого главного – здоровья. Ведь здоровые люди в регионе – здоровая республика.

За год я успел выпустить три короткометражных проекта: "По совести", "Одинокий ребёнок" и "Должник". Сейчас работаю над проектом "Меломан", который выйдет в следующем году. Этот год запомнился мне тем, что я получил много положительных эмоций от всех проектов и от людей, с которыми я работал. Хотел бы выразить огромную благодарность всем жителям республики, кто мне помогает и поддерживает во всем. Особенно моей спутнице Анастасии!