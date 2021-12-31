Известные сыктывкарцы пожелали жителям столицы не погибнуть на дорогах в новом году

Конец года - время подведения итогов и добрых поздравлений. Портал PG11.ru попросил известных сыктывкарцев поделиться своими итогами года и поздравить горожан с праздником.
Дмитрий Махов, урбанист, глава сыктывкарского отделения «Городских проектов»
- Желаю, чтобы в 2022 году общественный транспорт приходил по расписанию. Чтобы в городе появились велодорожки, а при проектировании общественных пространств учитывали мнения горожан. А главное, чтобы в новом году на дорогах никто не пострадал и не погиб.
Алексей Колегов, гражданский активист
- Итоги «моего» 2021 года:
- Выучились с супругой на право управления парусными судами и получили удостоверения Berbout Shkiper.
- Весной и летом даже успели походить на яхте по Чёрному и Средиземному морю!
- Продолжаю учить испанский язык, надеюсь снова посетить Мадрид и Севилью.
- Побывал в Стамбуле, город удивил и порадовал втройне, особенно византийской архитектурой, низкими ценами (инфляция) и турецкой кухней.
- Продолжаю бегать несколько раз в неделю, жаль только, что сейчас все международные марафоны временно закрыты, надеюсь, в следующем году пробежать вдоль красивого побережья на каких-нибудь соревнованиях!
- В начале года меня арестовали за то, что я якобы избил режиссёра одного из государственных телеканалов. Позже я был оправдан, полиции не удалось доказать мою причастность. Отсудил у МВД компенсацию в размере 44 тысяч рублей. Один из сотрудников признался, что был политический мотив закрыть меня по «хулиганке».
- Меня обвинили в организации митинга в Республике Коми «в поддержку Алексея Навального». Продержали 48 часов и вдобавок оштрафовали на 25 тысяч рублей. Надеюсь в ЕСПЧ получить компенсацию от Российской Федерации в несколько тысяч евро.
- Выступил актером и продюсером фильма «Должник» (режиссёр Пётр Музыка), сейчас готовим новую ленту под названием «Меломан». Снялся в передаче «Секретный миллионер», помогал герою найти тех, кому нужны его денежки!
В общем, несмотря на некоторые трудности, 2021 год выдался достаточно разнообразным и продуктивным!
Петр Музыка, режиссер
- Хотел бы поздравить жителей Республики Коми с наступающим Новым годом. Так как я человек творческий, хочу пожелать им новых достижений, раскрывать свои таланты, успехов во всех делах. И самого главного – здоровья. Ведь здоровые люди в регионе – здоровая республика.
За год я успел выпустить три короткометражных проекта: "По совести", "Одинокий ребёнок" и "Должник". Сейчас работаю над проектом "Меломан", который выйдет в следующем году. Этот год запомнился мне тем, что я получил много положительных эмоций от всех проектов и от людей, с которыми я работал. Хотел бы выразить огромную благодарность всем жителям республики, кто мне помогает и поддерживает во всем. Особенно моей спутнице Анастасии!
Игорь Сажин, правозащитник, активист
- Уважаемые, сыктывкарцы. Каждый год мы встречаем следующий год с ожиданием чего-то хорошего и с переживанием, что может случится что-то не очень хорошее. Гоните прочь плохие мысли о 2022 годе. Пока мы думаем о будущем с ожиданием лучшего, будет случаться лучшее, а все сложное и трудное будет нам по силам. С Новым годом.
Ольга Сосновская, заслуженная артистка России
- Дорогие жители Республики Коми! От всего сердца хочу поздравить вас с наступающим новым годом! Пожелать вам новых свершений, радостных событий, приятных сюрпризов, безграничного счастья, крепких объятий и живого общения! Пусть наступающий год зарядит вас позитивом и неиссякаемой энергией! Ангела-хранителя всем! Пусть каждый день дарит вам радость и вдохновение! Здоровья и благополучия!
Анатолий Чиканчи, руководитель школы боевых искусств
- Интересный выдался год. В этом году я отметил своё 50-летие. Несмотря на пандемию, смог посетить великие пирамиды Гизы, открыть студию таеквондо в Москве и приобрести спортивный зал в Кирове. Было достаточно сложно, но мы с моей командой справились. Завершается год приятным бонусом, я выиграл конкурс «Наставник года» с призом 1 000 000 рублей.
Хочу пожелать жителям нашей республики никогда не сдаваться и не опускать рук, какие бы удары судьба вам не наносила. Будьте сильными, и у вас всё получится.
Константин Басков, шоумен
- Дорогие друзья! С наступающим Новым годом и Рождеством вас!
Год был «рекордным» по многим показателям, но мы справились, а значит – стали сильнее! В следующем, 2022 году, я желаю вам счастья, уверенности в завтрашнем дне, новых достижений, а главное – полного ощущения сказки от предстоящих праздников. Хороших вам новостей!
Станислав Штралер, гражданский активист
- Поздравляю всех жителей Сыктывкара с наступающим Новым годом! Очень много событий было в жизни уходящего года, среди них были и хорошие и, не очень моменты для города. Но, независимо от этого, я пожелаю вам встретить наступающий год с чувством счастья и реализации всех своих планов и идей, вспоминая, все ли вы смогли реализовать в 2021 году. Очень много событий в плане благоустройства ожидает город в 2022, поэтому как человек, любящий свой город и старающийся вложить в него все свои идеи и силы, желаю и вам не оставаться в стороне. И тогда Сыктывкар будет ещё краше, интересней и любим вами.
Епископ Питирим
- Хочу пожелать вам в Новом году особого, счастливого Рождества и новолетия, чтобы во всех делах вам помогал Господь. Пускай за любым событием следует здоровье, достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне, счастье! Праздник прошёл ярко и весело. Пусть хорошего в жизни будет больше, чем снежинок падающих в самый большой снегопад. А успех переходит самые огромные снежные горы. С любовью во Христе, архиепископ Питирим.