Эксперт рассказал, как моментально проверить подлинность красной икры

Проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. Об этом 28 декабря телеканалу «МИР 24» рассказал маркетолог Владимир Козлов.

Маркетолог Владимир Козлов телеканалу «МИР 24» рассказал, что нужно опустить икринку в горячую воду. Если она растворится, значит, икра поддельная.

Количество подделок икры в настоящее время увеличилось, поэтому стоит покупать этот продукт в проверенных местах и не идти за низкой ценой, отметил Козлов. Он порекомендовал покупателям приобретать продукты для праздничного новогоднего стола в больших супермаркетах, которые чаще следят за качеством товара.