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Эксперт рассказал, как моментально проверить подлинность красной икры

Эксперт рассказал, как моментально проверить подлинность красной икры

Проверить красную икру на подлинность можно с помощью горячей воды. Об этом 28 декабря телеканалу «МИР 24» рассказал маркетолог Владимир Козлов.

Маркетолог Владимир Козлов телеканалу «МИР 24» рассказал, что нужно опустить икринку в горячую воду. Если она растворится, значит, икра поддельная.

Количество подделок икры в настоящее время увеличилось, поэтому стоит покупать этот продукт в проверенных местах и не идти за низкой ценой, отметил Козлов. Он порекомендовал покупателям приобретать продукты для праздничного новогоднего стола в больших супермаркетах, которые чаще следят за качеством товара.

Также следует всегда сохранять чеки, чтобы была возможность вернуть товар, если он окажется некачественным, пишут «Известия».

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