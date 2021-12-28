С 2022 года новорожденным Коми будут вручать подарки

Благодаря личному участию Владимира Уйба, работе Правительства Коми и Центра управления регионом каждая семья республики, где родится ребёнок, получит набор принадлежностей первой необходимости для ухода за младенцем. Такая мера поддержки заработает с середины 2022 года

По поручению Владимира Уйба Правительство Коми разработало республиканскую программу мероприятий по повышению рождаемости, социальной поддержке и помощи беременным на 2021–2024 годы.

Одним из мероприятий программы стал «подарок новорождённому» – набор принадлежностей, необходимых матерям для ухода за младенцами в первые месяцы их жизни. В состав «подарка» войдут коробка-бокс для безопасного сна ребёнка, набор уходовых средств, гигиенические принадлежности и подгузники.

ЦУР провёл анализ республиканских мер по поддержке семей с детьми и в качестве дополнения уже существующих предложил Правительству Республики Коми внедрить опыт других регионов, где успешно применяется на практике такая мера, как «подарок новорождённому». Владимир Уйба поддержал инициативу Центра управления регионом и поручил включить эту практику в комплекс мероприятий по поддержке семей с детьми в ближайшее время.