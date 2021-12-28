На трассе в Коми опрокинулся бензовоз: топливо утекло в сторону леса

В нашу редакцию поступило сообщение, что 15 декабря на 110-м километре трассы Сыктывкар-Емва бензовоз не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате аварии, по словам собеседника, 10 кубов нефтепродуктов вылились на почву и потекли дальше. Наш источник сообщил, что сам бензовоз подняли, а нефтепродукты никто не убрал.

В ответ на наш запрос в Минприроды Коми сообщили, что сотрудники Княжпоготского отделения Росприроднадзора обследовали место происшествия. По предварительным данным, загрязнение окружающей среды произошло в полосе отвода для обслуживания автомобильной дороги Сыктывкар-Ухта. Сам лес не пострадал. Площадь загрязнения составила 57 квадратных метров.