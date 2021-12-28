Ночью в Сыктывкаре вместе со снегом убрали 5 машин

В Сыктывкаре во время ночной вывозки снега с Покровского бульвара было эвакуировано 5 машин. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".
Работники предприятия отмечают, что успели вывезти большой объем снега, но не весь, который был запланирован, из-за припаркованных машин и необходимости их эвакуировать с места проведения расчистки. Из-за этого работа замедлялась.
По итогам ночной механизированной уборки, удалось вывезти снег на обоих сторонах следующих улиц:
- ул. Коммунистическая (от "кольца" до ул. Морозова),
- Петрозаводская (от Октябрьского проспекта до ул. Тентюковская),
- Покровский бульвар
- ул. Дырносская (подъем на конечную 6 автобусного маршрута) - 2 стороны
За ночь силами коммунальщиков вывезено 4126 м3 снега, а за сутки 5212 м3.
Вниманию автовладельцев! Сегодня в ночь с 28 на 29 декабря запланирована вывозка снега на улицах:
- Коммунистическая (от ул. гост. Сыктывкар до Октябрьского проспекта) - 1 сторона,
- Коммунистическая (ул. Ленина до ул. Кирова) - 2 стороны,
- Кирова (от ул. Куратова до ул. Горького) - 2 стороны.
Водителей просят убрать автотранспорт и не препятствовать снегоуборочным работам.