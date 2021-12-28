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Ночью в Сыктывкаре вместе со снегом убрали 5 машин

Ночью в Сыктывкаре вместе со снегом убрали 5 машинФото МКП "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре во время ночной вывозки снега с Покровского бульвара было эвакуировано 5 машин. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

Работники предприятия отмечают, что успели вывезти большой объем снега, но не весь, который был запланирован, из-за припаркованных машин и необходимости их эвакуировать с места проведения расчистки. Из-за этого работа замедлялась.

По итогам ночной механизированной уборки, удалось вывезти снег на обоих сторонах следующих улиц:

  • ул. Коммунистическая (от "кольца" до ул. Морозова),
  • Петрозаводская (от Октябрьского проспекта до ул. Тентюковская),
  • Покровский бульвар
  • ул. Дырносская (подъем на конечную 6 автобусного маршрута) - 2 стороны

За ночь силами коммунальщиков вывезено 4126 м3 снега, а за сутки 5212 м3.

Вниманию автовладельцев! Сегодня в ночь с 28 на 29 декабря запланирована вывозка снега на улицах:

  • Коммунистическая (от ул. гост. Сыктывкар до Октябрьского проспекта) - 1 сторона,
  • Коммунистическая (ул. Ленина до ул. Кирова) - 2 стороны,
  • Кирова (от ул. Куратова до ул. Горького) - 2 стороны.

Водителей просят убрать автотранспорт и не препятствовать снегоуборочным работам.

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