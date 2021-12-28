Ночью в Сыктывкаре вместе со снегом убрали 5 машин

В Сыктывкаре во время ночной вывозки снега с Покровского бульвара было эвакуировано 5 машин. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство".

Работники предприятия отмечают, что успели вывезти большой объем снега, но не весь, который был запланирован, из-за припаркованных машин и необходимости их эвакуировать с места проведения расчистки. Из-за этого работа замедлялась.