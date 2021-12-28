В Коми январскую выплату из маткапитала перечислят досрочно

В связи с новогодними праздниками ежемесячная выплата из средств материнского капитала за январь 2022 года семьям Республики Коми будет осуществлена досрочно – не позднее 30 декабря 2021 года. Ранее сообщалось о том, что средства поступят 12 января, сообщает Отделение ПФР по Коми.

Напомним, ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился (был усыновлен) после 1 января 2018 года. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Выплата осуществляется до достижения ребенком трех лет.

Заявление на получение выплаты можно подать через портал госуслуг www.gosuslugi.ru, а также в клиентской службе ПФР (по предварительной записи) и МФЦ "Мои документы".