Нашли ли виновных, которые срубили кустарник прямо возле администрации Сыктывкара

В мае 2021 года возле мэрии незаконно вырубили кустарник. При этом о преступности этого деяния сообщила сама администрация города. Прошло уже больше полугода и мы решили узнать, нашли ли виновных в этом происшествии.

Как сообщила мэрия, специалисты осмотрели место вырубки, прилегающие территории. Из-за того, что камеры видеонаблюдения рядом с местом происшествия не было, найти очевидцев происшествия не представилось возможным. Соответственно, в возбуждении дела по этому поводу отказали.

Примечательно, что окна министерство сельского хозяйства Коми выходят прямо на двор, где произошло правонарушение.

Урбанист Дмитрий Махов, который следил за этой ситуацией, высказал свое мнение.