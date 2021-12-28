На пожаре в Эжве погиб человек

О пожаре, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
27 декабря в 20:12 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкар поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Ягодка" в Эжвинском районе. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут.
На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. В 00:20 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дачный дом на площади 24 м2.
В тушении пожара были задействованы 16 огнеборцев и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.
- Будьте осторожны с огнем, особенно при курении. Малейшая оплошность может привести к пожару.
- Будьте внимательны при растопке печей и эксплуатации электроприборов. Не доверяйте присмотр за ними детям, не допускайте перекала печи и перегрузки электросети.
- Отправляясь на прогулку или ложась спать, убедитесь, что печь полностью протоплена, газовая плита и электроприборы выключены.
- Не оставляйте детей без присмотра! Позаботьтесь, чтобы спички, зажигалки, другие опасные для детей предметы не были в свободном доступе. Расскажите детям об опасности шалости с огнем.
В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в "Службу спасения" по номерам телефона "01", с мобильных устройств - "101" или "112".