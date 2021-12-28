На пожаре в Эжве погиб человек

О пожаре, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

27 декабря в 20:12 в пожарно-спасательную службу города Сыктывкар поступило сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Ягодка" в Эжвинском районе. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1965 года рождения. В 00:20 пожар был ликвидирован. В результате пожара поврежден дачный дом на площади 24 м2.