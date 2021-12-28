Напряженный день под знаком проверки жизненных принципов: гороскоп на 29 декабря

Сегодня лучше всего заняться планированием. Звезды рекомендуют наметить приоритетные направления и правильно оценить надежность своих партнеров. В этот день свежие идеи или нестандартные решения не способны принести весомый результат. День неблагоприятен для рискованных предприятий. Сон – вещий, следует ожидать исполнения.

Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы и подарки судьбы. Благоприятный день для активных действий в сфере бизнеса, коммерческих операций, торговли. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами. Обстановка дома будет несколько натянутой. Не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон бывает справедлив и скоро исполнится.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Близнецы

Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Рак

Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Не исключено, что ваша коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. Не рекомендуется потребление мясной пищи и спиртных напитков – возможно отравление или расстройство здоровья.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Лев

Сегодня финансовое положение недостаточно стабильно: вероятны потери или же объем трат превышает поступления. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Не исключено, что внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Вполне возможны серьезные перемены в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения своего партнера. Сон справедлив, ожидайте исполнения.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Дева

День благоприятный и принесет душевное равновесие, однако в коммерческих делах следует избегать активных действий и неоправданного риска. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать важных поступков, которые повлекут негативные последствия. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятны обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Весы

Вам на некоторое время может показаться, что проблемы, возникшие с новым проектом, могут свести его на нет. Может быть, вы перенервничали и поэтому неадекватно реагируете на события. Если удастся пережить этот напряженный этап, избежать скандала со своими друзьями и преодолеть другие препятствия на пути, успех вам обеспечен. Планы могут измениться. Не исключено, что очень повезет в осуществлении сокровенных замыслов. Звезды предсказывают вам невероятные предложения.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Скорпион

Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. Жизненный потенциал находится на низком уровне. День любви, новых знакомств. Хорошо работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности, обращаться к начальству с деловыми предложениями. Благоприятны прогулки на свежем воздухе, общение с огнем, творческая работа. Вероятно, вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Стрелец

Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Вероятен финансовый подъем для мужчин-Стрельцов, занимающихся учебой, преподавательской, коммерческой или кооперативной деятельностью. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Разум и интуиция помогут вам выйти из сложной ситуации. Женщин-Стрельцов неожиданные проблемы могут заставить изрядно потрудиться. Возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Козерог

Вероятно, вас ожидает удача в сфере профессиональной деятельности. Не исключено, что сегодня вы получите хорошие деловые предложения. Близкий человек может дать дельный совет, или команда единомышленников, которая действует вместе с вами, найдет возможность для успешного продолжения бизнеса. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением его со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой будут сегодня удовлетворены. День удачен для накопления денег, для продолжения ранее начатых дел и достижения целей. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Водолей

Финансовое положение крайне неустойчиво: реальность не соответствует вашему о ней представлению. Поэтому избегайте крупных покупок, ограничьте траты, бережнее относитесь к вещам. Неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на ближайшие дни. День благоприятен для путешествий, отдыха в лесу у костра или на берегу водоема. Вечером вероятны достаточно сильные головные боли, так что купите нужные таблетки и постарайтесь меньше сидеть у экрана телевизора.

Гороскоп на 29 декабря 2021 года Рыбы

Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибкам и недоразумениям в работе. Вероятны финансовые потери. Необходимо исключить неоправданные траты или вспомнить о своих финансовых обязательствах. Звезды рекомендуют правильно распланировать время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой, достигнете отличных результатов. Займитесь укреплением своего здоровья: купите фруктов, посетите сауну или спортивный зал. Обратитесь к любимым книгам. Не исключено небольшое разочарование в личной жизни.