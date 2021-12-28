В Коми Skoda Fabia влетела в лесовоз

27 декабря в Сысольском районе Коми произошла авария. 29-летний водитель «Шкоды» врезался в МАЗ. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Как рассказали в УГИБДД Коми, ДТП случилось в 10.00. Водитель автомобиля Skoda двигался со стороны Котласа в направлении трассы «Вятка». На 639 км автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово мужчина не справился с рулевым управлением и врезался в припаркованный у правого края дороги МАЗ с прицепом.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка получила автотравму, ссадину и ушиб грудной клетки. Не госпитализирована. От более тяжких травм женщину спасли пристегнутые ремни безопасности.