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В Сыктывкаре начнут прививать подростков: отвечаем на самые важные вопросы

В Сыктывкаре начнут прививать подростков: отвечаем на самые важные вопросыфото из архива PG11.ru

В декабре Министерство здравоохранения включило в календарь прививок вакцинацию подростков от коронавируса. Мы попросили Минздрав Коми объяснить, когда начнут прививать детей, как это будет проходить и что нужно для вакцинации. Публикуем ответы специалистов.

Что это за вакцина такая, кто её разработал и какие особенности?

Вакцина называется «Спутник М». Она разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Её название расшифровывается как «Спутник для маленьких». Считается, что у детей хорошо образуются антитела. Именно поэтому дозировка уменьшена в пять раз по сравнению с препаратом для взрослых («Спутник V»), других отличий от него вакцина не имеет. Препарат так же включает в себя два компонента, второй вводят через 21 день. 

Кому можно привиться и что для этого нужно?

Вакцинации подлежат не все дети, а только возрастная категория от 12 до 17 лет.  Чтобы привиться им необходимо:

  • письменное заявление от родителей или иных законных представителей ребенка и их добровольное информированное согласие (если детям от 12 до 14 лет (включительно)); 
  • подростки в возрасте от 15 до 17 лет подписывают информированное согласие самостоятельно.

Когда начнут прививать?

Ранее ожидалось, что вакцина поступит в наш регион в декабре. Но сейчас точную дату никто не знает. В местном Минздраве сообщают, что вакцинация подростков начнется сразу же после того, как «Спутник М» поступит в Республику Коми и дойдёт до медицинских учреждений.

Где можно сделать прививку?

Вакцинировать планируют в специальных пунктах при поликлиниках. При этом в ведомстве не уточнили, возможно ли будет сделать прививку в школьных медкабинетах или в мобильных пунктах. Видимо, точный список будет определён позже.

Какие побочные эффекты?

В испытаниях вакцины приняли участие более 3 тысяч добровольцев. У них найдены такие поствакцинальные симптомы: реакция в месте укола, в редких случаях заложенность носа, головная боль, повышение температуры тела. Напомним, что на прошлой неделе и.о. министра здравоохранения Игорь Дягилев попросил родителей вакцинировать своих детей, чтобы защитить от новых форм вируса.

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