В Сыктывкаре начнут прививать подростков: отвечаем на самые важные вопросы

В декабре Министерство здравоохранения включило в календарь прививок вакцинацию подростков от коронавируса. Мы попросили Минздрав Коми объяснить, когда начнут прививать детей, как это будет проходить и что нужно для вакцинации. Публикуем ответы специалистов.

Что это за вакцина такая, кто её разработал и какие особенности?

Вакцина называется «Спутник М». Она разработана Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Её название расшифровывается как «Спутник для маленьких». Считается, что у детей хорошо образуются антитела. Именно поэтому дозировка уменьшена в пять раз по сравнению с препаратом для взрослых («Спутник V»), других отличий от него вакцина не имеет. Препарат так же включает в себя два компонента, второй вводят через 21 день.