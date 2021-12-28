Сыктывкарец: «Дети выступили перед министром и Дедом Морозом, а им не дали даже конфет»

В нашу редакцию обратился сыктывкарец Дмитрий, который утверждает, что 26 декабря дети выступали в спортивном центре перед министром спорта Коми, однако за это не получили ни одного подарка на Новый год.

- Смешно, и кричать охота. На мероприятии было телевидение, министр спорта, Дед Мороз. В итоге детки молодцы, подготовили классную программу, старались, репетировали. И хоть бы на праздник по конфете получили, - отметил Дмитрий.

Сыктывкарец заявил, что на мероприятии было около 50 детей.