Как будут ходить автобусы в Сыктывкаре в последний день года: поминутное расписание

В последний день года городские автобусы будут курсировать по расписанию выходного дня.

31 декабря последний рейс маршрута №18 от «Гостиницы Центральной» отправится в 22:36, от «СЛПК» в 23:15.

В новогоднюю ночь с 00:20 до 07:40 будет организована работа автобусных маршрутов №18, 19, 46.

В течение первого дня года автобусные маршруты №3, 18, 19, 38, 46, 54 будут курсировать по специальному графику.

С 2 по 9 января автобусные маршруты: №3, 18, 19, 46, 54 будут курсировать по расписанию выходного дня. Маршруты №30 и №38 согласно ежедневному расписанию.

Пригородные и междугородные маршруты.



Маршрут №107 «Сыктывкар — Нювчим»:

С 1 по 9 января работает по воскресному расписанию;

1 января отменяются рейсы из Сыктывкара в 06:45 / 08:00; из Нювчима в 07:55 / 09:20.



Маршрут №112 «Сыктывкар — Гаръя»:

1 января отменяются рейсы из Сыктывкара в 05:35 / 06:40 / 08:40; из Гаръи в 06:45 / 07:50 / 10:00.



Маршрут №114 «Сыктывкар — Дань-Дор»:

1 января отменяются рейсы из Сыктывкара в 06:10; из Дань-Дор в 07:50.



Маршрут №504 «Сыктывкар — Койгородок»:

31 декабря будут отменены рейсы из Сыктывкара в 14:45;

1 января будут отменены рейсы из Сыктывкара в 17:15;

1 и 2 января будут отменены рейсы из Койгородка в 12:25.



Маршрут №525 «Сыктывкар — Микунь»:

1 января будут отменены рейсы из Сыктывкара в 04:45 / 05:25 / 07:00 / 08:30 / 09:25 / 10:25 / 12:30 / 14:05 / 16:30; из Микуни в 07:20 / 08:35 / 10:10 / 11:30 / 12:25 / 13:30 / 15:50 / 17:00 / 19:25.