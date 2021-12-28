В одной из школ Коми спустя полсотни лет провели горячую воду

В школе деревни Ляли в Княжпогостском районе появилась горячая вода. И это не было бы таким значимым событием, если бы не тот факт, что ее не было здесь полвека. Средства на установку бойлеров и прокладку труб выделила администрация муниципалитета. Об этом сообщили на канале «Коми Гор».

Теперь работникам столовой не придется тратить уйму времени на приготовление обеда и мытье посуды, а у детей всегда есть возможность помыть руки теплой водой. К тому же, наличие горячего водоснабжения очень важно в условиях пандемии.

- В школе работаю шестой год, и каждый год у нас что-то меняется. В этом году у нас появилось горячее водоснабжение. А вообще, в школе у нас всегда тепло, - поделила с журналистами учитель начальных классов школы-детского сада д. Ляли Наталья Маковий.

Комфортных условий здесь ждали полвека, и вот теперь в здании есть горячая вода, которая нагревается с помощью бойлеров. Также оборудован санузел и подведена канализация.