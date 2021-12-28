Эксперты назвали самые популярные автомобили у россиян

Стало известно, какие автомобили россияне покупали чаше всего в этом году. Соответствующее исследование провели специалисты "СберАвто", пишут РИА Новости.

Так в этом году наши автомобилисты отдавали предпочтение японским и корейским маркам. А вот самой популярной машиной вновь стала отечественная Lada.