Эксперты назвали самые популярные автомобили у россиян

Стало известно, какие автомобили россияне покупали чаше всего в этом году. Соответствующее исследование провели специалисты "СберАвто", пишут РИА Новости.
Так в этом году наши автомобилисты отдавали предпочтение японским и корейским маркам. А вот самой популярной машиной вновь стала отечественная Lada.
"Самой востребованной маркой остается Lada (ей отдали предпочтение 15 процентов покупателей), а ее наиболее популярными моделями стали Granta, Vesta и Kalina. Далее расположились марки Hyundai с моделями Solaris и Creta, а также KIA с бестселлерами Rio, Sportage и Ceed", – отмечается в исследовании.
Самой популярной моделью года, по данным "СберАвто", стала Hyundai Solaris, за ней следуют Lada Granta, KIA Rio, Ford Focus и Volkswagen Polo.