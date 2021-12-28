В Сыктывкаре нашли незаконную свалку

В Сыктывкаре обнаружили незаконную свалку. Решением проблемы сейчас занимается природоохранная прокуратура.

Так, местный житель обратился в ведомство и сообщил о функционировании незаконной свалки по улице Тентюковской в районе дома 195. Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку и выяснила, что нарушение действительно есть.

По мнению ведомства, причиной появления незаконной свалки стало отсутствие в этом месте оборудованного места для накопления твердых коммунальных отходов. Поэтому природоохранная прокуратура направила в Сыктывкарский горсуд исковое заявление о возложении на мэрию Сыктывкара обязанности ликвидировать указанную свалку. Также требуется обустроить площадку для накопления твердых коммунальных отходов в этом районе.