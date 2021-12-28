Мэров городов предложили оценивать по вкусу и стилю

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести строчку "вкус и стиль" при оценке эффективности мэров и губернаторов в развитии городов. Об этом пишут "РИА Новости".

"Я все время, когда приезжаю (в регионы), провожу беседы с мэрами, уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города. Если это вывески - они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее. Если бы я решала, то при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательную строчку - "вкус и стиль". Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала", - сказала Матвиенко на брифинге в понедельник.