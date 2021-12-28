Мэров городов предложили оценивать по вкусу и стилю

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ввести строчку "вкус и стиль" при оценке эффективности мэров и губернаторов в развитии городов. Об этом пишут "РИА Новости".
"Я все время, когда приезжаю (в регионы), провожу беседы с мэрами, уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города. Если это вывески - они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее. Если бы я решала, то при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательную строчку - "вкус и стиль". Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала", - сказала Матвиенко на брифинге в понедельник.
Однако для реализации задумки придётся постараться.
"Надо, первое, любить свой город, второе - не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов и так далее, и третье - слушать горожан. Горожане точно любят свой город. Да, бывают разные вкусы и подходы, но это так иногда аляповато, грубо, это все не украшает город", - подчеркнула Матвиенко