Нарколог рассказал, какие продукты влияют на показание алкотестера

Нарколог Алексей Казанцев рассказал о том, что употребление некоторых продуктов и напитков может вызвать положительный результат на алкотестере. Об этом пишут "Известия".

Так, перед поездкой стоит отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка.

«Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет», — сказал он.

Также не следует употреблять в пищу продукты с алкогольной начинкой.