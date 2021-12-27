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Нарколог рассказал, какие продукты влияют на показание алкотестера

Нарколог рассказал, какие продукты влияют на показание алкотестераФото: ТАСС/Геодакян Артем

Нарколог Алексей Казанцев рассказал о том, что употребление некоторых продуктов и напитков может вызвать положительный результат на алкотестере. Об этом пишут "Известия".

Так, перед поездкой стоит отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка.

«Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет», — сказал он.

Также не следует употреблять в пищу продукты с алкогольной начинкой. 

«Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть», — предупредил Казанцев.

Также стоит с осторожностью принимать такие лекарства как валокордин, валосердин и корвалол. Эти препараты содержат фенобарбитал, который запрещен при управлении транспортным средством.

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