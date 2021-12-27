Нарколог рассказал, какие продукты влияют на показание алкотестера

Нарколог Алексей Казанцев рассказал о том, что употребление некоторых продуктов и напитков может вызвать положительный результат на алкотестере. Об этом пишут "Известия".
Так, перед поездкой стоит отказаться от употребления кваса, безалкогольного пива и любого перебродившего напитка.
«Положительный результат точно покажет квас. Но только с первой продувки, через 20 минут его уже не будет», — сказал он.
Также не следует употреблять в пищу продукты с алкогольной начинкой.
«Например, ромовую бабу, которая содержит алкоголь при приготовлении, съесть можно. А вот конфеты с коньяком могут вызвать положительную реакцию, если в больших количествах съесть», — предупредил Казанцев.
Также стоит с осторожностью принимать такие лекарства как валокордин, валосердин и корвалол. Эти препараты содержат фенобарбитал, который запрещен при управлении транспортным средством.