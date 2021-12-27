Суд назвал причину смерти убитой владелицы сыктывкарского фитнес-клуба

На заседании были изучены материалы дела в двух томах. В частности, в материалах дела были прописаны результаты осмотра вещей убитой женщины и подсудимого, повреждения на теле Натальи Порошкиной и причина смерти.

Согласно материалам дела владелица фитнес-клуба при жизни получила четыре удара твердым тупым предметом цилиндрической или похожей формы — на это, в частности, указала открытая черепно-мозговая травма и ушибы головного мозга. В момент первого удара Наталья Порошкина стояла лицом к нападавшему. Причиной смерти стала асфиксия.

Во время проверки показаний на месте происшествия подсудимый не смог точно рассказать, как и чем бил бывшую супругу. Не смог он и пояснить, сколько раз ударил Наталью Порошкину и как ее душил. Судебно-психиатрическим экспертом Карандашев был признан вменяемым.