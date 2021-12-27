В России удвоят выплаты медикам, работающим в праздники

Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственный — глава кабмина Михаил Мишустин. Четырнадцатого декабря министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на эту инициативу есть.

- Правительству России <...> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <...> оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, <...> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, <...> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания, — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Двадцать первого декабря на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам, пишет РИА Новости.