На зимнике в Коми потерялась семья с ребенком

В районе Инты по пути в село Петрунь на зимнике застряла семья с ребенком. Это случилось на выходных, сообщает «Комиинформ».
По информации спасателей, семья из трех человек с девятилетним ребенком выехали 25 декабря. На снегоходе они отправились из Инты в село Петрунь. Расстояние между населенными пунктами по зимнику составляет 150 километров. Примерно в 20 километрах от Инты они сбились с маршрута, а снегоход застрял в сугробах.
Чтобы спастись от мороза, мама с дочкой пережидали время в лесной избушке, а отец откапывал транспорт. 26 декабря в 06:30 в Интинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК поступило сообщение от пожарного диспетчера.
Оказалось, что ранее в службу звонила родственница и рассказала о семье, потерявшейся на зимнике. С ее слов, около 2:20 глава семейства откопал снегоход, и они выехали в село. Однако утром они не прибыли ни в Петрунь, ни обратно в Инту.
В 6:40 из города на снегоболтоходе выехали спасатели. Они обследовали зимник, проехали р. Малая Инта, снегоход с семьей не повстречали. Спустя три часа с начала поиска с ними связались родственники и сообщили, что семья благополучно доехала до с. Петрунь. В 10:00 спасгруппа вернулась обратно в город.