На зимнике в Коми потерялась семья с ребенком

В районе Инты по пути в село Петрунь на зимнике застряла семья с ребенком. Это случилось на выходных, сообщает «Комиинформ».

По информации спасателей, семья из трех человек с девятилетним ребенком выехали 25 декабря. На снегоходе они отправились из Инты в село Петрунь. Расстояние между населенными пунктами по зимнику составляет 150 километров. Примерно в 20 километрах от Инты они сбились с маршрута, а снегоход застрял в сугробах.

Чтобы спастись от мороза, мама с дочкой пережидали время в лесной избушке, а отец откапывал транспорт. 26 декабря в 06:30 в Интинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК поступило сообщение от пожарного диспетчера.