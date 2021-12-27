Как должен сидеть водитель: ДЦ «Квета-Авто» раскрыл секреты

Правильное положение ремня. Верхняя лямка проходит через плечо, не касаясь шеи, нижняя — в районе таза, а не живота. Важно ощупать карманы, над которыми проходит ремень. В них не должно быть ничего твердого, хрупкого и прочего потенциально опасного. Ключи, ручки, телефоны — перекладываем все, что при аварии может впечататься в наше тело.

Безопасность водителя за рулем зависит от многих причин. Но есть один аспект, на который многие не обращают внимание - это то, как человек сидит за рулем. Специалисты ДЦ «Квета-Авто» отмечают, что положение водителя напрямую влияет безопасность поездок. Если вы заняли верное положение, то сможете быстрее почувствовать момент, когда ситуация начинает выходить из-под контроля, и безотлагательно отреагировать, не совершая лишних телодвижений, чтобы поработать с рулем и педалями. Одна из самых опасных поз водителя — полулежащая, с откинутой назад спинкой кресла. Посадка водителя должна стремиться к вертикальной. Очень важен угол между подушкой сиденья и спинкой: чем ближе он к прямому, тем ниже вероятность подныривания тела под ремень. Вертикальная посадка хороша по трем причинам. Первое: так вы лучше видите, что происходит на дороге, в том числе и при поворотах головы направо-налево. Второе: так вы лучше чувствуете, что происходит с автомобилем в пространстве. Вертикальное положение способствует более точной работе вестибулярного аппарата. Третья: посадка с откинутой спинкой при аварии провоцирует так называемое подныривание, когда тело устремляется по инерции вперед, проскальзывая под ремнем безопасности.





Беременная женщина, вне зависимости от того, сидит она за рулем или едет в качестве пассажира, должна пристегиваться. Ремень надо расположить так, чтобы верхняя лямка находилась выше живота, а нижняя — под ним, как можно ниже. В ДЦ «Квета-Авто» продаже есть специальные приспособления, которые оттягивают вниз нижнюю часть ремня: если для вашей семьи вопрос актуален, изучите его дополнительно.





Ноги должны оставаться согнутыми в коленях, даже когда вы работаете с педалями на полный их рабочий ход. Это важно по двум причинам. Первое: у вас остается некий запас движения ноги без изменения положения тела в кресле — подобные смещения отнимают время и нарушают точность движений. Второе соображение способно уберечь от тяжелых травм. При фронтальном ударе прямая нога, например, упирающаяся в педаль тормоза, – водитель до последнего пытается избежать аварии – принимает и передает всю энергию вместо того, чтобы согнуться в колене.



Правильный хват руля. Левая рука – на девять часов, правая – на три. Другие варианты даже не обсуждаются. Занять правильное положение в любом современном автомобиле ŠKODA водителю может помешать только лень или безразличие к собственной безопасности. Так, во всех машинах ŠKODA руль регулируется по высоте и наклону. Остается умело этим воспользоваться, следуя правилам, приведенным ниже.





Лопатки прижаты к спинке кресла? Верная дистанция выбрана. Руководство по эксплуатации говорит, что грудная клетка водителя не должна находиться ближе 25 см от руля, а переднему пассажиру предписывает держать такую же минимальную дистанцию от передней панели.



Достаточно высоко должен находиться и правильно настроенный подголовник. Настроить подголовник совсем просто: верхний его срез должен быть на уровне вашей макушки. Или запомните так: середина подголовника – на уровне ваших глаз.



Расстояние между головой и потолком в сжатый кулак снижает вероятность получения травм при переворачивании автомобиля при условии, что человек пристегнут. Во всех современных автомобилях ŠKODA водительское кресло регулируется по высоте вручную или с помощью электропривода.

Сейчас в дилерском центре «Квета-Авто» можно выгодно купить линейку ŠKODA Hockey Edition

ŠKODA Hockey Edition – это особый пакет для трех главных автомобилей чешского производителя. Все они объединены общей тематикой хоккея и имеют несколько важных особенностей в оформлении как интерьера, так и экстерьера.

ŠKODA RAPID Hockey Edition

Эта машина позиционируется изготовителем как «нападающий». Это имеет смысл, потому что в линейке компании именно этот бюджетный вариант машины отвечает за основную массу продаж. Стремительный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулем поможет вовремя перехватить инициативу и удерживать ее благодаря системе климат-контроля Climatronic. Сейчас ее можно купить с выгодой до 31 500 рублей*



ŠKODA OCTAVIA Hockey Edition

Это надежный игрок команды Hockey Edition имеет в основе комплектацию Ambition Plus, а также включает в себя передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с омывателем, тонировку задних стекол Sunset и многие другие полезные опции. Сейчас ее можно купить с выгодой до 55 700 рублей**

ŠKODA KAROQ Hockey Edition

Маневренный ŠKODA KAROQ — это ещё одна модель, воплощающая философию марки. Как и в начале своего пути, ŠKODA стремится создавать автомобили, сочетающие великолепный дизайн и выдающийся уровень комфорта. Сейчас ее можно купить с выгодой до 52 600 рублей***.



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*Сумма рассчитана в сравнении со стоимостью опций, включенных в пакет Hockey Edition (хоккейная серия) для модели ŠKODA RAPID в комплектации Ambition.

**Сумма рассчитана в сравнении со стоимостью опций, включенных в пакет Hockey Edition (хоккейная серия) для модели ŠKODA OCTAVIA в комплектации Ambition Plus (Амбишн Плюс) при приобретении данных опций по отдельности. Количество автомобилей ограничено. Автомобили, изображенные в рекламе, могут отличаться от моделей, предлагаемых в рамках данной рекламы.

***Сумма рассчитана в сравнении со стоимостью опций, включенных в пакет Hockey Edition (хоккейная серия) для модели ŠKODA KAROQ 4х4 в комплектации Ambition (Амбишн) при приобретении данных опций по отдельности. Количество автомобилей ограничено. Автомобили, изображенные в рекламе, могут отличаться от моделей, предлагаемых в рамках данной рекламы.

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